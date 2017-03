V-League 2015: HAGL chịu không nổi B. Bình Dương

Kịch tính trên sân Thanh Hóa Trận đấu căng thẳng đến phút cuối khi Thanh Hóa suýt phải trả giá trước ĐT Long An kiên nhẫn với từng pha bóng và may mà chủ nhà vượt mặt sít sao 4-3. Có hai bàn dẫn do công của Đình Tùng (phút 20) và Lê Văn Tân (phút 47), chủ sân Thanh Hóa đủng đỉnh cứ như sắp bỏ 3 điểm vào túi. Bất ngờ Tấn Tài vừa trở lại sau chấn thương đã lập cú đúp cho ĐT Long An trong vòng bốn phút (83 và 86) đưa trận đấu về vạch xuất phát. Kịch tính dồn nén ở những phút bù giờ, Faye ghi liền hai bàn giúp Thanh Hóa dẫn lại 4-2. Tuy nhiên, nỗ lực của đội khách vẫn rất đáng quý khi ở phút 90+4, Diabate rút ngắn còn 3-4 cho ĐT Long An. Qua mặt đối thủ cạnh tranh trong tốp tranh huy chương, Thanh Hóa vẫn giữa vững ngôi nhì bảng. Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa 4-1; Đồng Nai - SHB Đà Nẵng 1-2; Hải Phòng - Đồng Tháp 2-1; Than Quảng Ninh - SL Nghệ An 1-0; Hà Nội T&T - Cần Thơ 4-1. Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (28 điểm); 2. Thanh Hóa (25 điểm); 3. Than Quảng Ninh (24 điểm); 4. Hải Phòng (22 điểm); 5. SL Nghệ An (21 điểm); 6. ĐT Long An (21 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (21 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (19 điểm); 9. Hà Nội T&T (16 điểm); 10. QNK Quảng Nam (13 điểm); 11. Đồng Tháp (11 điểm); 12. HA Gia Lai (9 điểm); 13. Đồng Nai (9 điểm); 14. Cần Thơ (7 điểm).