Nỗi đau ‘còi méo’

Có thể mời công an điều tra Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết sẽ “treo còi” trọng tài Nguyễn Anh Chiến đến hết lượt đi (còn bốn lượt trận nữa) rồi sau đó họp bàn đưa ra mức kỷ luật tiếp theo. Ông Mùi nói thêm: “Chúng tôi chưa thể khẳng định trọng tài Chiến sai lầm về chuyên môn hay có vấn đề gì khác. Nếu có dấu hiệu vượt quá chuyên môn, Ban Trọng tài sẽ kiến nghị VFF mời cơ quan an ninh vào cuộc điều tra sai phạm”. Cũng ở vòng 9 V-League, tổ trọng tài Nguyễn Hiền Triết không công nhận bàn thắng hợp lệ của Hà Nội T&T vào lưới Hải Phòng ở phút 25. Ông Mùi xác nhận trọng tài đã sai và trợ lý Trần Duy Khánh tạm thời bị “treo cờ” hết lượt đi. Riêng trường hợp trọng tài Nguyễn Đức Vũ thổi phạt đền Đồng Tháp (phạm lỗi với cầu thủ Long An trong vòng 16m50) là chuẩn xác. Người phụ trách đang... ở Mexico (?) Trình độ chuyên môn của cầu thủ không được nâng cao, sức mạnh, độ bền, kỹ năng chơi bóng vẫn thế, còn trọng tài thì ngày càng tệ hại... Cần nhớ là chuyện trọng tài dù được đầu tư, "quan tâm" rất nhiều và năm nào cũng có tập huấn mời chuyên gia lẫn cán bộ an ninh phân tích nhưng vẫn cứ loạn. V-League rối ren, trọng tài làm khủng hoảng niềm tin nhưng hỏi VFF người phụ trách V-League và trọng tài đang làm gì và ở đâu thì được trả lời đi họp, hội gì đó ở Mexico (!?). TẤN PHƯỚC