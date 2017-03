Dòng máy in Epson dùng cho gia đình và văn phòng

Trong đó, nhóm máy in cho gia đình cho phép tiết kiệm chi phí thông qua các hộp mực rời, chống thấm, chống nhòe và không phai màu. Điều này giúp cho việc in hình ảnh gia đình từ máy chụp ảnh kỹ thuật số dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, máy in có thêm cổng cắm thẻ nhớ, kết nối Wi-Fi, cho phép chia sẻ với nhiều người sử dụng, có thể in ảnh trực tiếp. Không chỉ vậy, máy in còn tích hợp cả chức năng photocopy, scan khi gia đình bạn có nhu cầu; có cả màn hình 2,5 inch để kiểm tra và chỉnh sửa hình ảnh trước khi in.

Nhóm máy in văn phòng cho phép tiết kiệm mực và điện gấp ba lần so với máy in laser thông thường. Bản in chống thấm nước, chống nhòe, bền màu; chức năng kết nối Wi-Fi; độ phân giải 5.760 x 1.400 dpi, thuận lợi để biến ảnh kỹ thuật số thành ảnh in.