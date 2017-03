Sacombank tiếp tục vào Top 10 DN lớn nhất Việt Nam

Tại Lễ trao giải VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vinh dự nằm trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015.



Đại diện Sacombank nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp lớn nhất VN.

Đây là lần thứ ba Sacombank có mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng VNR 500. Giải thưởng do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với báo VietnamNet tổ chức và trao giải. Được xây dựng dựa trên phương pháp luận của mô hình Fortune 500 - Hoa Kỳ, bảng xếp hạng VNR 500 đánh giá thứ hạng của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí tổng doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao động, tài sản và uy tín truyền thông…

Trước đó, Sacombank cũng đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Bằng khen của Thống đốc NHNN VN vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM do UBND TP.HCM tổ chức; Thương hiệu xuất sắc – Excellent brand 2015 do Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội các nhà đánh giá chất lượng AQA International – Hoa Kỳ tổ chức; Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015 do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức; Sao Vàng Đất Việt năm 2015 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn; Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2015 do tạp chí Global Finance bình chọn; Doanh nghiệp Chất lượng – Qmix 100:2015 do Viện Nghiên cứu Kinh tế phối hợp với Tổ chức Liên kết Thương mại Toàn cầu Global GTA (Vương quốc Anh) và Tổ chức đánh giá và chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức) bình chọn…