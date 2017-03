Vinamilk thẳng tiến đến thị trường Nga

Chi phí sản xuất sữa tăng Tại Nga, sữa là một trong những sản phẩm mang tính truyền thống trong khẩu phần dinh dưỡng của mỗi gia đình. Do vậy các công ty liên tục đưa ra những sản phẩm mới, tăng sự quan tâm của người dùng trong các sản phẩm truyền thống bằng cách phát triển thêm hương vị và giải pháp mới. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mà ngành sữa tại Nga đang phải đối mặt. Thông tin từ tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga cho biết lệnh trừng phạt của các nước châu Âu đã khiến số lượng các sản phẩm sữa giả tại nước này gia tăng mạnh mẽ, chiếm đến 50% hàng hóa trên kệ tại các cửa hàng. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Nga, nước này sẽ giảm nhập khẩu sữa khoảng 30%, tương đương khoảng 3,2 triệu tấn vào năm 2020. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexandr Tkachev nói rằng sự phát triển của ngành sữa sẽ là một mục tiêu chính trong thời gian tới. Giai đoạn 2015-2020, chính phủ sẽ đầu tư 14 tỉ USD cho ngành sữa trong nước và khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua các khoản vay mềm và các lợi ích về thuế. Ước tính của Liên hiệp Các nhà sản xuất sữa của Nga (Soyuzmoloko), sự mất giá của đồng rúp vào năm ngoái và cuộc khủng hoảng nền kinh tế dưới lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm tăng chi phí sản xuất sữa. Quý I-2015, chi phí sản xuất đã tăng 30%-40% so với năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các bên tham gia thị trường cho rằng kế hoạch tăng lượng sản xuất của chính phủ có nguy cơ thất bại, trừ khi các nhà chức trách tìm hướng nào đó để tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất sữa. Theo dữ liệu của Soyuzmoloko, tính đến ngày 1-5, giá thu mua sữa nguyên liệu ở mức 0,32-0,34 USD/lít. Trong khi ở một số vùng, con số này giảm xuống chỉ còn 0,26 USD/lít, thấp hơn khoảng 10% so với tháng năm 2014. Kết quả là gần như một nửa của ngành công nghiệp đã hoạt động với khoản lỗ trong nửa đầu năm 2015. Tình hình trở nên tồi tệ bởi thực tế, các doanh nghiệp sản xuất sữa ở Nga trong tình trạng kinh doanh “huề vốn” trong nhiều năm. Và những khoản nợ khổng lồ trong năm 2015 có nguy cơ kéo các doanh nghiệp đến bên bờ phá sản. Do vậy, trước tình hình hiện tại, đó cũng là cơ hội nhưng cũng đầy thách của những doanh nghiệp Việt muốn tiến sâu vào thị trường Nga.