3 nhà mạng bị đề nghị tịch thu 370 tỉ đồng thu lợi bất chính

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, trong số gần 10.000 tỉ đồng thu lời bất chính từ đường dây đánh bạc trực tuyến do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các nhà mạng đã được hưởng lợi hàng ngàn tỉ đồng. Cơ quan công an xác định số tiền này là bất chính, do đó đề nghị tịch thu.



Cụ thể, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỉ đồng, trong đó Viettel là trên 900 tỉ đồng, VinaPhone là gần 150 tỉ đồng, MobiFone là hơn 170 tỉ đồng.



Ảnh: Ba "ông lớn" viễn thông được xác định hưởng lợi hàng ngàn tỉ đồng từ đường dây đánh bạc trực tuyến của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.



Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club. Điều này vi phạm khoản 1 Điều 10 Nghị định 25/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và căn cứ vào công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền thu được nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đề nghị tịch thu số tiền thu được của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chi chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật Thương mại).

Tạm tính theo các nhà mạng với tổng số tiền phải tịch thu là hơn 370 tỉ đồng, cụ thể:

Đối với Tổng Công ty viễn thông Viettel, tổng số tiền được hưởng là trên 900 tỉ đồng, các khoản giảm trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Tiền thuế GTGT đã nộp hơn 51 tỉ đồng; tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp hơn 66 tỉ đồng; tiền đã nộp ngân sách nhà nước hơn 170 tỉ đồng; tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý hơn 340 tỉ đồng. Số tiền phải tịch thu là hơn 270 tỉ đồng.



Đối với Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông - thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VinaPhone), tổng số tiền được hưởng là gần 150 tỉ đồng, các khoản trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Tiền thuế GTGT đã nộp là hơn 13 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 7 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng; chiết khấu cho đại lý là gần 60 tỉ đồng. Số tiền phải tịch thu là hơn 60 tỉ đồng.

Đối với Tổng Công ty viễn thông MobiFone, tổng số tiền được hưởng là trên 170 tỉ đồng, các khoản giảm trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Thuế GTGT là hơn 9 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 15 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 37 tỉ đồng; chiết khấu bán lẻ thẻ cho các đại lý hơn 71 tỉ đồng. Số tiền phải tịch thu là trên 38 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định ba "ông lớn" viễn thông đã sử dụng thẻ cào viễn thông nạp vào các dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông của công ty, đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính với số tiền lớn.

Theo đó, kết luận điều tra đã nêu rõ gần 40 lãnh đạo, cán bộ của các nhà mạng nói trên được xác định có liên quan đến hành vi này.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh phạm tội.