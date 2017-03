Bài toán quản chợ Kim Biên

Dẹp chợ này có trăm chợ khác Baking Soda hiệu Arm & Hammer (Tay và Cây Búa) tạo ra một cơn bão bán hàng trên Facebook hơn một tháng qua. Có khoảng chục “cửa hàng” trên Facebook quảng cáo bán hóa chất Baking Soda “thần thánh” với hơn 50 công dụng, từ làm bánh, khử mùi, đánh răng, tẩy trắng, vệ sinh đến làm đẹp. Cứ vào comment đặt hàng là được giao đến tận nhà. Có một trang nhận được gần 3.000 lượt thích/yêu/ngạc nhiên. Thế nên nhiều người chẳng phải đi chợ Kim Biên hay bất cứ đâu mà vẫn mua được loại hóa chất này. Tương tự, khi phong trào làm mỹ phẩm handmade rộ lên, người ta chia sẻ với nhau những công thức làm son môi, kem dưỡng da, xà bông thủ công. Người ta chia sẻ cả những địa chỉ bán sáp ong, màu, mùi, tinh dầu hay glycerin (chất có tác dụng giữ ẩm)... Vì vậy, dù có giữ lại hay dẹp bỏ chợ Kim Biên thì người mua vẫn có hàng chục, hàng trăm “chợ Kim Biên” khác để mua bán hóa chất. Chợ Kim Biên không phải “tội đồ”. Cho dù TP.HCM có quy hoạch ngành hóa chất đi nữa thì người mua vẫn có thể mua hóa chất từ các tỉnh, thành khác và từ các kênh khác. Baking Soda Arm & Hammer được quảng cáo rầm rộ trên Facebook là nhập khẩu từ Mỹ, giao tận nhà trên toàn quốc. Vì thế, việc xây dựng một trung tâm mua bán hóa chất, nếu gọi là để có nơi có chỗ cho người bán đến đăng ký bán hàng thì không có gì đáng bàn. Đấy là chuyện thị trường, ai có nhu cầu chỗ bán thì vào, không thì thôi. Tuy nhiên, “gom” các trọng trách quản lý hóa chất, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo hóa chất dùng đúng mục đích và liều lượng vào một “địa điểm”, như kiểu dẹp chợ - xây trung tâm thì có vẻ chưa chuẩn xác! QUỲNH NHƯ _________________________________ Hiện chỉ có 16 hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm trong chợ Kim Biên. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương, những hộ này được yêu cầu di dời về Trung tâm thương mại Phương Đông nhưng do giá thuê mặt bằng cao nên họ không vào. Ngoài ra, từ năm 2015, TP.HCM đã có ý định xây dựng đề án lập trung tâm kinh doanh hóa chất để di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho chứa hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư. Quận Bình Tân đã xác nhận có ba khu đất phù hợp. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đang lập một báo cáo tiền khả thi đầu tư một khu kinh doanh hóa chất tập trung, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7-2016. Ghi chép, theo dõi nhật ký bán hàng Người bán nhỏ lẻ chưa kiểm soát được đầu ra do không rõ bán cho ai, ở đâu, làm gì... Vì vậy quận 5 chủ động đề xuất và đang thực hiện như lập sổ theo dõi bán hàng. Quận đã triển khai cho 123 hộ và họ sẽ ghi rõ ai mua hóa chất, để làm gì. Nếu là khách hàng nhỏ lẻ thì ghi lại số CMND. Chúng tôi sẽ kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị kinh doanh này. Đại diện phòng Kinh tế quận 5