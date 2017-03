Ban Nội chính Trung ương tặng bằng khen cho một trưởng phòng

Trong 6 tháng năm 2015, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam (21 tỉnh, thành) phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất xử lý 106 vụ án, vụ việc về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các Ban nội chính các tỉnh thành cũng đã Tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý 35 vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao. Cơ quan điều tra các cấp khởi tố hình sự 6.630 vụ/7.058 bị can.



Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 5.408 vụ/8.556 bị can. Toà án nhân dân 2 cấp xét xử 9.647 vụ/13.118 bị cáo. Xử lý hành vi tham nhũng đối với các vụ án, vụ việc do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiến nghị. Xử lý kỷ luật về Đảng, kỷ luật hành chính 51 người...