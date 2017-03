Bắt 2 đối tượng tung tin 'nữ sinh bị hiếp, giết trong ký túc xá'

Trước đó, trong hai ngày 9/4 - 10/4, một số báo điện tử đồng loạt đưa tin về tài khoản Facebook "Phạm Anh Tuấn" đăng tải thông tin"Kinh hoàng - rạng sáng nay 9/4, sau kí túc xá ĐH Công nghiệp Hà Nội, các bạn sinh viên phát hiện em Phạm Trâm Anh sinh viên năm thứ nhất khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm, chết loã thể trước đó tầm 6-7 ngày"....Sau khi xuất hiện thông tin trên, các lực lượng chức năng của CônganHà Nội đã vào cuộc xác minh điều tra, khẳng định thông tin trên là không có thật.

Theo ông Lê Hồng Sơn, sau khi thông tin trên được tung lên Facebook và được một số trang mạng lấy lại đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng như của người dân.

Cơ quan công an nhận định vụ việc có khả năng do một nhóm đối tượng đăng tải các thông tin giật gân nhằm mục đíchthuhút sự chú ý của cộng đồng trên mạng xã hội nhằm mục đích trục lợi.

Vụ việc được cơ quan công an vào xác minh nguồntungtin và đã làm rõ Phạm Văn Tuấn (quê quán tại Hà Nam) là chủ nhân của tài khoản Facebook “Phạm Anh Tuấn”. Tại cơ quan công an, Tuấn cho biết mình lập tài khoản này từ tháng 8-2012 và tham gia nhiều nhóm trên mạng xã hội Facebook, chỉ sử dụng vào mục đích trao đổi thông tin với bạn bè, người thân và đọc tin tức. Từ các tài liệuthuthập được cũng như khai báo của Tuấn, cơ quan công an xác định có dấu hiệu tài khoản của người này đã bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng và sử dụng để đăng tin sai sự thật.

Quá trình xác minh, PC50 Hà Nội xác định và đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Ngô Bá Sơn (SN 1984), Vũ Văn Bằng (SN 1989), đều trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet".

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã mua các tài khoản Facebook bị hack và tạo tài khoản trên websitehttp://dyn.comnhằm tạo ra hàng trăm tên miền có dạnghttp://xxxxx.dyndns.tvđể thực hiện việc đăng tin sai sự thật lên các group Facebook, khi người dùng click vào sẽ chuyển hướng người dùng từ các đường dẫn đó về các website cần tăng lượng người truy cập với mục đích hưởng tiền từ dịch vụ quảng cáo của Google. Sáng 9/4, Sơn đã sửdụng các tài khoản Facebook “Phạm Anh Tuấn” và 11g13p sử dụng tài khoản Facebook “Cao Huy Phu” cùng hàng chục tài khoản khác đăng bài viết có nội dung“Sinh viên khoa Du lịch – Sư Phạm bị hiếp, giết”lên Internet.

Cơ quan công an xác định từ ngày 2/3/2015 đến nay, Sơn và Bằng đã đăng hàng trăm tin khác nhaucó nội dung gây sự chú ý, chủ yếu là tin khiêu dâm, cướp, giết, hiếp lên hàng trăm các group trên mạng xã hội Facebook khác nhau, mỗi nhóm từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên. Do đó, khi những tin này được đăng lên có hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ dẫn đến một số phương tiện đăng tin đại chúng đăng tải thông tin này.

Tính đến 23/4, hai nghi phạm đã điều hướng khoảng 2,5triệu lượt truy cập vào các website khác nhau, thu lợi hơn 20 triệu đồng.