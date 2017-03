Bắt hai cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu

Ngày 6-6, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Nguyễn Phước Tường (45 tuổi) và Bùi Anh Tuấn (44 tuổi), cán bộ Hải quan khu vực 3 TP.HCM, để điều tra về các tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hai cán bộ hải quan đã giúp cho hai công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (quận 11) do Hồ Sấm Dũng làm giám đốc và TNHH Nhất Minh (quận 6) do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc buôn lậu 10 container hàng qua cảng Vict (quận 7).

Công an cũng bắt Châu Thanh Nhàn, người làm thủ tục kê khai hải quan và Tạ Quang Trình, người làm dịch vụ truyền dữ liệu kê khai hải quan về tội buôn lậu với vai trò giúp sức.



Nguyễn Phước Tường ký vào biên bản tại cảng Vict. Ảnh: AN

Như chúng tôi đã thông tin, cuối năm 2013, cơ quan chức năng tạm giữ 10 container nhập lậu vừa được thông quan khỏi cảng Vict. Qua kiểm tra, công an phát hiện hơn 6,5 triệu đơn vị hàng hóa (chiếm hơn 90% tổng số hàng) gồm thiết bị loa, đèn LED, văn phòng phẩm, máy móc ngành dệt may, vải, hóa chất, rượu, mỹ phẩm… không khai báo. Theo xác định ban đầu, số hàng có giá khoảng 37 tỉ đồng. Lúc công an giữ hàng, Dũng và Sang bỏ trốn (đến nay công an chưa truy tìm được).

Sau đó, công an tiếp tục kiểm tra 14 container hàng của hai công ty trên đang nằm tại cảng Vict và phát hiện số hàng rất lớn không kê khai hải quan. Ngoài ra, qua rà soát, từ ngày 9-11-2013 đến ngày 30-12-2013, hai công ty trên còn được thông quan 58 tờ khai hải quan hàng nhập khẩu tương tự qua cảng Vict.

Theo cơ quan điều tra, người tổ chức các vụ buôn lậu là Lâm Lương Quang, giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường ở quận 5 (đã bị khởi tố ngày 17-3). Quang là người đứng tên nhận hàng trên vận đơn từ cảng Trung Quốc về Việt Nam. Khi hàng về cảng Vict, Quang đưa cho Nhàn 10 triệu đồng cùng hồ sơ đã được Dũng và Sang ký khống để làm dịch vụ hải quan. Nhàn đến cảng và đưa hồ sơ cho Trình khai báo hải quan điện tử. Ngoài ra, Quang còn chỉ đạo cho nhân viên của công ty khai báo không đúng về số lượng, chủng loại hàng hóa trong các container và được Trình làm thủ tục truyền dữ liệu, phân luồng hàng hóa.

Tại cảng, do móc nối từ trước nên cán bộ hải quan Nguyễn Phước Tường không kiểm tra hàng hóa, ký hồ sơ hợp thức giả tạo để hàng hóa được thông quan. Cũng theo cơ quan điều tra, Nhàn là “lính ruột” của Tường, làm dịch vụ khai hải quan và đã “làm ăn” với Tường trong thời gian dài. Các bị can tạo thành êkíp tổ chức khai báo hải quan và thông quan hàng hóa buôn lậu.

Trong vụ án trên, Bùi Anh Tuấn có tham gia kiểm tra hàng hóa nhưng bỏ mặc cho Tường và đồng phạm thực hiện việc kiểm hóa, ký khống xác nhận kiểm hóa nên bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án buôn lậu có giá trị đặc biệt lớn, do Lâm Lương Quang tổ chức, móc nối với cán bộ hải quan.

TRUNG DUNG - ÁI NHÂN