Bí thư Đà Nẵng: TP đáng sống gì mà xã hội đen đi ngông nghênh ngoài đường?

Sáng nay, hội trường kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 nóng lên với phần thảo luận chung của các vị đại biểu (ĐB) HĐND TP Đà Nẵng. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến tội phạm và an toàn thực phẩm.

Đề nghị phân cấp

ĐB Trần Đình Hồng (Trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) đã đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng phải quan tâm và làm “bà đỡ” cho nông dân để hình thành vùng sản xuất thực phẩm sạch. Bởi hiện tại TP Đà Nẵng “nói nhiều” nhưng vẫn chưa hỗ trợ và quan tâm chưa xứng đáng để khuyến khích sản xuất. “Chúng ta có rất nhiều thuận lợi nhưng 90% thực phẩm, rau củ quả vẫn phải nhập. Nếu TP mạnh dạn kêu gọi đầu tư, ưu đãi trong lĩnh vực này thì chúng ta sẽ kiểm soát thực phẩm được từ gốc” - ông Hồng nói.

ĐB Hồng cũng đề nghị TP Đà Nẵng phải xem xét thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khi thị sát tại mỏ đá xã Hòa Nhơn. Việc hỗ trợ, xử lý xe ben, mỏ đá để ổn định cuộc sống người dân là cấp thiết.



ĐB Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đề nghị TP phải phân cấp mạnh. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, ĐB Hồng cũng đề nghị TP Đà Nẵng mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các quận, huyện chứ không nên để các quận, huyện phải đi xin TP từng chủ trương, từng đồng. “Từ lúc sơ sinh (chia tách năm 1997) đến nay là một chàng thanh niên rồi cũng phải để cho các quận, huyện có quyền tự quyết một số vấn đề chứ không phải cái gì cũng đi xin ý kiến TP rồi mới triển khai” - ĐB Hồng.



Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cũng cho rằng các mỏ đất đá đang gây ô nhiễm nghiêm trọng và gây mất an toàn giao thông. “Đề nghị TP rà soát lại tất cả các mỏ đất và hạn chế cấp phép mới. Bây giờ mỏ nào vi phạm phải kiên quyết xử lý, rút giấy phép. Đặc biệt phải lưu ý tới chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư”, ông Trung yêu cầu.



Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, đây là vấn đề ảnh hưởng đến giống nòi. Hiện nay nguồn cung ứng thực phẩm, rau, củ, quả của TP tự có chỉ khoảng 9.000 tấn trong khi nhu cầu hiện nay của người dân là 140.000 tấn. “Hầu hết là nhập từ bên ngoài vì vậy cần nghiên cứu có đề án để phát triển nguồn cung ngay tại địa phương”, ông Anh nói.

Về phân cấp phân quyền, ông Anh cho hay, ông ủng hộ việc này tuy nhiên có thực tế là ngay cả một số phó chủ tịch TP được phân công nhiệm vụ phụ trách nhưng khi có việc cứ đùn đẩy lên chủ tịch giải quyết. Theo ông Anh các phó chủ tịch làm như vậy là nghi ngại. “Anh được giao quyền thì anh cứ quyết. Đúng thì tốt nhưng sai anh phải chịu trách nhiệm”, ông Anh nói.

Xã hội đen ngông nghênh giữa phố

Đặc biệt, báo cáo tại buổi thảo luận này, ĐB Lê Thanh Hải (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đã nêu lên một số vấn đề lo lắng liên quan đến tình hình tội phạm tại TP.

Trước việc này, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã hết sức bức xúc và cho rằng, TP Đà Nẵng “không dung thứ” cho tội phạm nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen. Thế nhưng, thời gian qua TP đã xuất hiện một số băng nhóm gây bức xúc trong nhân dân.

“Đang có tình trạng thành lập băng nhóm xã hội đen để bảo kê, cá độ bóng đá. Nhiều người dân tan nát nhà cửa cũng vì xã hội đen”, ông Anh nói.





Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, xã hội đen đang rất ngông nghênh thách thức công an TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Đặc biệt ông Anh chỉ trích việc quản lý kém của ngành công an để dẫn đến tình trạng những “đối tượng” xăm trổ đầy mình, một số đối tượng hình sự đi khệnh khạng, ngông nghênh ngoài đường.

“Những đối tượng này coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. TP đáng sống gì mà xã hội đen đi nhan nhản ngoài đường?”, ông Nguyễn Xuân Anh bức xúc nói.

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng lo lắng trước tình trạng trộm cắp như rươi tại TP. Ông Anh dẫn chứng một cu cậu thanh niên vừa dựng xe tại khu vực ông đánh tenis để vào quán ăn thì xe đã bị trộm cuỗm mất.



Điều đáng nói theo ông Anh là khi gọi công an đến giải quyết thì các chiến sĩ này chỉ lượn qua mấy vòng, làm việc qua loa nên làm cho người dân thêm bức xúc.

“Công an xuống lớt phớt rồi về coi như xong”, ông Anh nói. Ông Anh cũng cho rằng, công an TP Đà Nẵng đang “nợ” một số vụ án chưa giải quyết xong trong đó có vụ giết taxi. Vì vậy cần phải khám phá nhanh không để sót vụ nào và sớm đưa ra xét xử nghiêm.

Ông Anh cho rằng, việc quản lý địa bàn tại Đà Nẵng phải khác các địa phương khác vì TP nhỏ. Tuy nhiên, Đà Nẵng được cho là TP tốt nhất Việt Nam lại đang diễn ra cảnh người dân vi phạm giao thông đi ngược chiều khắp nơi, không tuân thủ luật lệ, đậu đỗ trái luật. Vì vậy mà ông Anh cho biết, chính ông và lái xe đã không ít lần dừng xe để chấn chỉnh việc người dân đi ngược chiều. “Xe tôi thường xuyên dừng lại chặn bắt xe ngược chiều. Nhiều hôm còn phải gọi cho trưởng phòng CSGT nhưng vi phạm vẫn tái diễn”, ông Anh bức xúc.

Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cảnh báo “không khéo Đà Nẵng lại trở thành nơi đâm thuê chém mướn của các băng nhóm tội phạm thì tan nát hết TP”.

Trước việc này, ông Anh lưu ý Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) và Đại tá Lê Thanh Hải (Phó Giám đốc công an TP) phải xem xét xử lý cán bộ công an cấp dưới đặc biệt là tại các địa phương. “Nếu 1-2 năm không hoàn thành nhiệm vụ, không quản lý được địa bàn thì phải thay ngay. Đề nghị anh Tam và anh Hải tính toán. Thậm chí xem xét tới các đồng chí công an trưởng các phòng”, ông Anh yêu cầu.