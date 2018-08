Bình Thuận đề nghị Thủ tướng cho Sở KH&ĐT thay xe bị đốt

Ngày 31-8, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chủ trương trang bị ô tô cho Sở KH&ĐT do bị hủy hoại.





Ô tô bị đốt cháy tại Sở KH&ĐT Bình Thuận



Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đêm 10-6, tại Sở KH&ĐT Bình Thuận, những người quá khích kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, đốt cháy 3 ô tô (gồm 2 xe Toyota Altis 5 chỗ 86A-0566, Toyota Innova 8 chỗ 86A-00059 và xe Mitsubishi Pajero 7 chỗ 86A-0206 của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đơn vị trực thuộc của Sở).

Do đây là trường hợp tài sản nhà nước bị hủy hoại nên ngày 23-7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, thống nhất chủ trương cho phép địa phương được mua sắm 1 ô tô 07 - 08 chỗ để trang bị cho Sở KH&ĐT sử dụng làm phương tiện phục vụ công tác.

Tuy nhiên, ngày 15-8, Bộ Tài chính đã có công văn trả đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tạm dừng cho đến khi Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành. Trường hợp cần thiết, cấp bách thì UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, do Sở KH&ĐT Bình Thuận không còn ô tô nào khác nên việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác là rất cần thiết, cấp bách. Do đó UBND tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương cho địa phương được mua sắm 1 ô tô 7 - 8 chỗ ngồi để trang bị cho Sở sử dụng làm phương tiện phục vụ công tác từ nguồn kinh phí bồi thường của cơ quan bảo hiểm.



Liên quan đến vụ gây rối hồi tháng 6, theo CQĐT Công an Bình Thuận đến nay đã có 32 bị can bị khởi tố.