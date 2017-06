Bộ Công an thông tin về các vụ án ‘nóng’

Truy nã quốc tế Vũ Đình Duy, trục xuất Phạm Minh Hoàng Liên quan ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc PVTex - bị can trong vụ án được khởi tố hôm 19-6, Bộ Công an vừa đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế với ông này. Ông Duy đã bị Bộ Công an truy nã đặc biệt toàn quốc về tội cố ý làm trái… vì liên quan đến việc triển khai dự án xơ sợi Đình Vũ. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng đã ra quyết định trục xuất ông Phạm Minh Hoàng do vi phạm pháp luật Việt Nam. Trước đó, ngày 17-5, Chủ tịch nước đã ra quyết định tước quốc tịch Việt Nam với ông Hoàng do vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngày 25-6, ông Hoàng đã có mặt ở Pháp. T.PHAN Bộ Y tế đề nghị cho BS Lương tại ngoại Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phân công tôi đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình xem xét cho BS Hoàng Công Lương được tại ngoại. Việc khởi tố, bắt tạm giam BS Lương là đúng tội danh nhưng bị can là bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, vô ý gây hậu quả, không có biểu hiện bỏ trốn trong khi nhân thân tốt… nên đề nghị cân nhắc cho BS Lương tại ngoại điều tra. BS Lương là người nhận bàn giao máy chạy thận cuối cùng và đây là sai sót về quy tắc, thủ tục hành chính. Đây cũng là bài học cho ngành y tế về chấp hành các quy định hành chính bên cạnh chuyên môn. Ông NGUYỄN HUY QUANG, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế