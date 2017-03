Bốn quan chức phải giải trình trong nghi án JTC đưa hối lộ

Bộ Công an vào cuộc Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, cho hay: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã giao cho các đơn vị chức năng phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT xem xét lại toàn bộ các dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, nhất là các dự án mà Công ty Tư vấn JTC Nhật Bản đã trúng thầu để xác định trong quá trình thực hiện dự án có những sai sót, vi phạm gì không. Căn cứ vào kết quả giải quyết sự việc của các cơ quan tư pháp Nhật Bản, Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ xác minh tin báo, tố giác về tội phạm cũng như thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp theo quy định. Khi có đủ căn cứ pháp lý, cơ quan CSĐT sẽ quyết định xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.