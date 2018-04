Các sai phạm của ông Văn Hữu Chiến

Các bị can nghe lệnh bắt tại Văn phòng Bộ Công an ở Đà Nẵng Tối 17-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Điểu (cựu giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, cho biết: Cơ quan điều tra Bộ Công an đã gọi những người có liên quan lúc 17 giờ chiều cùng ngày đến Văn phòng Bộ Công an tại Đà Nẵng và công bố quyết định khởi tố với ông Minh trước, sau đó công bố từng người một. Ông cho hay liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, một số người có trách nhiệm chính. “Anh Minh (ông Trần Văn Minh - PV) thì bị bắt và tạm giam rồi, anh Chiến (ông Văn Hữu Chiến - PV) thì bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra tiếp. Còn tôi nghĩ bản thân tôi không có tham mưu, cũng không có động cơ cá nhân, không có sai phạm, tư lợi gì hết” - ông Điểu nói. Theo ông Điểu, ngày mai ông tiếp tục đến cơ quan điều tra Bộ Công an để làm việc tiếp về các vấn đề liên quan. “Anh Minh thì bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt luôn. Tối nay thì di lý anh Minh ra Hà Nội luôn… còn tôi thì cấm đi khỏi nơi cư trú để họ cần gì thì mình cung cấp thông tin” - ông Điểu chia sẻ. L.PHI