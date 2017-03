Cài phần mềm đọc trộm tin nhắn, bàng hoàng phát hiện bạn trai là... gay

Các dấu hiệu có thể bị cài phần mềm nghe lén Các phần mềm nghe lén thường chạy ngầm trong hệ điều hành của chiếc điện thoại nên người sử dụng sẽ không biết hoặc khó phát hiện được di động của mình đang bị theo dõi. Tuy vậy, bạn có thể để ý một số thay đổi bất thường trên điện thoại để phát hiện xem mình có bị cài phần mềm theo dõi hay không.



Pin hao nhanh.Pin của bạn hao nhanh bất thường có thể là một dấu hiệu bởi phần mềm nghe lén khiến máy hoạt động liên tục cả những lúc điện thoại của bạn đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dấu hiệu này không nhất thiết đúng bởi nguyên nhân hao pin có thể do các phần mềm khác hoặc do pin mất dần khả năng tích điện sau một thời gian sử dụng.



Lưu lượng dữ liệu hoặc cước 3G tăng đột biến.Phần mềm nghe lén đều đặn gửi dữ liệu (danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi ghi âm, vị trí…) từ điện thoại bị kiểm soát đến các máy chủ qua mạng, do đó lưu lượng sử dụng dữ liệu 3G có thể sẽ tăng mạnh. Đặc biệt nếu bạn hay tải những file dữ liệu lớn như phim từ điện thoại thì lưu lượng sử dụng dữ liệu 3G tăng lên sẽ dễ nhận thấy hơn.