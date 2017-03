Cán bộ trung tâm cai nghiện ăn chặn tiền ngân sách và của học viên

Chờ kết quả điều tra của công an Liên quan đến sự việc trên, chiều 17-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, cho biết toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự việc trên đã được Sở chuyển qua Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. “Hiện vụ việc đang giao cho cơ quan công an nên phải chờ kết quả điều tra rồi mới có hình thức xử lý cụ thể với những người liên quan” - ông Lộc nói. Được biết hiện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai có hơn 1.000 học viên.