Cao ốc quá 40 tầng: Có nhiều chuyện "rất khó nói"

UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ thi công các dự án cao ốc vượt 40 tầng tại TP Nha Trang do trái với đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 9-2012.

“Việc đưa con số 40 tầng để khống chế trong đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang là không đúng, không phù hợp thực tế” - ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức chiều 9-3.

Chỉ cho xây 40 tầng là lãng phí?

. Phóng viên: Vậy cơ quan nào đã đưa con số 40 tầng vào dự thảo quy hoạch chung TP Nha Trang để căn cứ vào đó Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt, thưa ông?

+ Ông Lê Văn Dẽ: Lúc bấy giờ không hiểu sao đầu óc ấu trĩ thế! Quy hoạch chung sao lại có con số cụ thể. Quy hoạch chung đối với đô thị loại 1 là quy hoạch định hướng. Quy hoạch tỉ lệ 1/2000 mới đi vào chi tiết, quy hoạch 1/500 sẽ đi vào cụ thể từng dự án. Nếu đi các nước hỏi sẽ không có ai nói quy hoạch chung quy định khống chế số tầng hết.

Ngay cả trong đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt cũng có nhiều vấn đề mệt lắm! Ở trang 3 ghi khống chế 40 tầng, trang 10 lại bảo không khống chế. Tôi đã thừa nhận với tỉnh là Sở Xây dựng kiểm soát không đầy đủ nên mới để lọt con số 40 tầng trong đó.

Có những cái chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm. Đúng như các cụ nói “mất bò mới lo làm chuồng”. Đáng lẽ chúng ta làm chuồng trước thì không mất bò đâu. Giờ chúng tôi đang tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đã phê duyệt trước đây theo hướng điều chỉnh phân khu với một số diện tích tương đối.

Chúng tôi nghiên cứu địa hình, thổ nhưỡng nhận thấy các tầng đất ở tỉnh Khánh Hòa nói chung, TP Nha Trang nói riêng chắc gấp năm lần so với Hà Nội, gấp ba lần so với TP.HCM. Không lý do gì Hà Nội làm 72 tầng, TP.HCM cho 90 tầng mà TP Nha Trang chỉ xây 40 tầng. Nha Trang là TP du lịch mà chỉ làm 40 tầng thì lãng phí.





Cao ốc Mường Thanh Khánh Hòa công bố chiều cao 48 tầng, đang xây dựng đến tầng thứ 39 buộc phải dừng lại. Ảnh: TẤN LỘC

Chưa chắc xử lý được cán bộ

. Nhưng đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đã quy định rõ các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang có chiều cao tối đa 40 tầng. Vì sao Sở Xây dựng lại cấp phép cho nhiều dự án xây vượt số tầng quy định?

+ Không giám đốc Sở Xây dựng nào dám đương đầu, vượt quá quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng trình hồ sơ không bao giờ quá 40 tầng. Chúng tôi có hồ sơ, giấy tờ đầy đủ. Đây là chuyện dài nhiều tập. Dù vậy, Sở Xây dựng nhận sai vì đã nghiên cứu không đầy đủ nên cấp phép xây dựng không đúng quy định. Tôi cũng muốn nói ít có đứa con nào mà nói không với cha mẹ cả. Mong các nhà báo thông cảm cho Sở Xây dựng!

. Như vậy những người liên quan tới việc cấp phép sai quy định sẽ bị xử lý như thế nào? Ai sẽ bồi thường thiệt hại cho các chủ đầu tư?

+ Nếu tỉnh có xử lý thì chúng tôi chịu chứ sao bây giờ. Về trách nhiệm bồi thường thì đã có quy định, có luật rồi (Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước - PV). Cá nhân tôi thì đang chờ ý kiến của tỉnh. Tôi cũng sẽ xử lý cán bộ tham mưu của tôi. Nhưng nói thật chưa chắc xử lý những cán bộ ấy được. Họ lấy hồ sơ ra bảo A, B, C, D thì coi chừng không xử lý được đấy!

Còn về thiệt hại, dù chưa gây thiệt hại vật chất nhưng về tinh thần đối với chủ đầu tư thì đã có. Tại sao trước đây ông cho 42 tầng giờ cắt xuống còn 40 tầng. Tinh thần nhà đầu tư sẽ không ổn định, kéo theo nhiều vấn đề khác. Vấn đề này tỉnh cũng chưa có ý kiến gì.

. Xin cám ơn ông.