Chỉ huy Đội CSGT phải trực tiếp ra hiện trường khi có mưa lớn

Ngày 27-5, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết để thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016 của Công an TP, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, lực lượng CSGT phải chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan đến trật tự an toàn giao thông do mưa bão gây ra. Hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông. Cùng với đó là phải đảm bảo an toàn cho việc sơ tán nhân dân khi có bão lũ xảy ra, giữ vững an ninh trật tự, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, sự cố và thảm họa gây ra,...

Để thực hiện được yêu cầu trên, các đơn vị khẩn trương tổ chức khảo sát và điều tra cơ bản trên toàn địa bàn quản lý, xác định các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng trong mùa mưa bão năm 2016.



Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông sau cơn mưa lớn vào đêm 24 rạng sáng 25-5 vừa qua

Khi xảy ra mưa lớn, chỉ huy Đội phải trực tiếp kiểm tra, quán xuyến toàn địa bàn để bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông ở tất cả các điểm bị ngập úng đã được xác định, các khu vực xảy ra các sự cố do mưa bão gây ra, đảm bảo hạn chế ùn tắc và tai nạn,...

Khi có lũ, lụt bão, úng ngập xảy ra, phải chủ động có lực lượng để phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn TP tổ chức hiệp đồng huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, ưu tiên phân luồng.

Tại những điểm, nút giao thông ngập sâu, cần bố trí xe tải hoặc xe cẩu thường trực để cẩu, kéo ô tô bị sự cố chết máy ra khỏi nơi ngập úng. Không để ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra. Đặt các biển báo “điểm ngập sâu” ở phía trước nơi có điểm ngập sâu, cảnh báo cho các phương tiện,...

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng phải tổ chức tốt việc phòng, chống lụt, bão ở trụ sở đơn vị; đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, các trang thiết bị, phương tiện, điểm tạm giữ phương tiện vi phạm; chuẩn bị đủ xăng dầu, đèn chiếu sáng, dây buộc, lương thực thực phẩm...