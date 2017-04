Chìm tàu ở Bạc Liêu, 3 nữ sinh tử vong, mất tích

Đến tối 6-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bạc Liêu vẫn còn túc trực tại khu vực cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải để tìm kiếm người bị nạn trên tàu bị chìm vào sáng cùng ngày.

Vớt được 39 người

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tàu cá BL 93322 do tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) điều khiển chở rất nhiều người tham gia lễ hội Nghinh Ông. Khi con tàu chạy về hướng biển Đông cách bờ khoảng 1,2 km thì tàu nghiêng rồi lật úp, toàn bộ người trên tàu bị rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và địa phương đến ngay hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Hải đội 2 Bộ đội biên phòng, các lực lượng cứu hộ và ngư dân tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn vớt được 39 người đưa lên bờ. Trong đó 25 người đã khỏe mạnh, trở về nhà, 14 người bị thương được đưa vào các bệnh viện huyện cấp cứu, sức khỏe cũng đã dần ổn định.

Riêng hai nữ sinh Trần Tú Trân (17 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) và Lê Ngọc Hân (17 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) tử vong.

Theo công an, nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định là do tàu gặp sóng to, gió lớn, tàu chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy. Con tàu gặp nạn trên không nằm trong đoàn tàu của ban tổ chức lễ hội Nghinh Ông.



Con tàu đang chở hàng chục người tham gia lễ hội Nghinh Ông thì bị nạn. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)





Người dân đứng trên bờ ngóng tin người thân. Ảnh: K.PHƯỢNG

Chưa rõ số người trên tàu

Cơ quan chức năng đã kéo được con tàu bị nạn vào bờ, làm việc với tài công để nắm về số người trên tàu lúc phương tiện này bị nạn.

Ông Trần Văn Sách, Bí thư thị trấn Gành Hào, cho biết: Thi thể hai em học sinh đã được bàn giao cho gia đình để mai táng. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm ở khu vực con tàu bị nạn.

“Trong lễ hội Nghinh Ông tại địa phương, người dân được tự do chọn tàu để đi miễn phí nên không ai biết được mỗi tàu chở bao nhiêu người. Vì thế các lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm trên khu vực xảy ra tai nạn, mở rộng theo hướng nước chảy. Các địa phương cũng đang rà soát thông tin để chắc chắn số người trên tàu lúc bị nạn. Chúng tôi rất mong con số 39 người trên con tàu là con số cuối cùng…” - ông Sách nói.

Đến chiều tối, nước biển ở khu vực con tàu bị nạn lên nhanh theo triều cường, có sóng lớn nhưng lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm ở khu vực con tàu bị nạn.

Đến 20 giờ cùng ngày, người dân thị trấn Gành Hào thông tin em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ địa phương) bị mất tích trên con tàu bị nạn.

Trong căn nhà nghi ngút khói hương, ông Trương Văn Gương nói: “Cháu ngoại tôi đã mất tích trong vụ chìm tàu sáng nay. Có ba đứa bạn của nó cùng đi trên con tàu đó về kể lại việc này và công an khu vực cũng đã đến nhà hỏi thăm thông tin” - ông Gương nói. Duyên mồ côi từ nhỏ, ở với ông bà ngoại.

Chủ tiệm bán quần áo nơi Duyên làm việc cũng xác định em đi trên con tàu bị nạn.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang quần đảo tại khu vực xảy ra tai nạn…

Thủ tướng chỉ đạo cứu nạn vụ chìm tàu ở Bạc Liêu

Chiều 6-4, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc cứu hộ, cứu nạn vụ chìm tàu ở Bạc Liêu.

Công điện nêu rõ: Sáng 6-4, tại khu vực cảng cá Ghềnh Hào, tàu cá BL 93322 TS chở nhiều người tham gia lễ hội Nghinh Ông bị lật chìm làm hai người chết (hiện chưa có thông tin về người mất tích), Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có nạn nhân bị chết.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, nắm thông tin xác định các nạn nhân còn mất tích (nếu có), triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình có người thân bị chết và cứu chữa, chăm sóc sức khỏe chu đáo đối với những người được cứu sống; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu và cơ quan chức năng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các phương tiện tham gia hoạt động đường thủy nội địa và trên biển đúng quy định, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.