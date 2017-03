Bán nhà chưa hình thành: Khỏi nộp thuế thu nhập?

Sáng qua (16-4), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Cục Thuế TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến giải đáp các thắc mắc quanh việc khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) liên quan đến giao dịch nhà, đất.

Chuyển nhượng nhà, đất: Không được giãn thuế

Một trong những câu hỏi mà nhiều người dân đặt ra là Bộ Tài chính đang trình phương án thuế TNCN sẽ lùi lại hết năm nay nhưng tại sao khi cá nhân mua bán đất thì lại bị đóng thuế TNCN? Liệu có được gia hạn không? Bà Hà Thái Hạnh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP), khẳng định chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được giãn thuế. Thông tư 27/2009/TT-BTC không gia hạn nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà, đất.

Theo bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, từ ngày 1-1-2009, cá nhân chuyển nhượng nhà, đất (trừ trường hợp chuyển nhượng nhà, đất duy nhất) phải kê khai nộp thuế TNCN thay cho thuế chuyển quyền sử dụng đất trước đây. Mức thuế được tính theo một trong hai cách sau:

- Áp dụng thuế suất 2%/giá chuyển nhượng.

- Áp dụng thuế suất 25% tính trên lãi thu được từ chuyển nhượng bất động sản.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, việc áp dụng tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được tính thuế suất 2%/giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Nếu giá này thấp hơn mức giá do UBND tỉnh, thành quy định thì thực hiện theo giá do UBND tỉnh, thành quy định. Việc chuyển nhượng nhà, đất có hồ sơ, chứng từ hợp lệ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí liên quan thì được tính theo phương pháp thứ hai (mức 25% tiền lãi). Chứng từ xác định giá vốn của căn nhà mua là giấy chuyển tiền và hợp đồng mua nhà có công chứng. Chứng từ xác định chi phí sửa chữa là hóa đơn hợp pháp do đơn vị thi công lập ra.

Đất mua chung tách thửa: Có nộp thuế?

Nếu chuyển nhượng toàn bộ lô đất là lô đất duy nhất của cá nhân thì được miễn thuế, nếu chỉ chuyển nhượng một phần thì vẫn phải nộp thuế. Người chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản duy nhất. Nếu phát hiện khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo Luật Quản lý thuế. Riêng thu nhập từ việc được bồi thường khi nhà, đất bị giải tỏa theo chủ trương của nhà nước thì không phải nộp thuế TNCN.

Theo đại diện Cục Thuế TP, trường hợp chuyển nhượng nhà, đất của các đồng sở hữu, nghĩa vụ thuế sẽ được tính riêng cho từng người. Thu nhập tính thuế của từng người được xác định căn cứ vào tổng thu nhập từ chuyển nhượng nhà, đất và tỷ lệ phân chia thu nhập giữa các cá nhân đồng sở hữu.

Vậy việc các cá nhân hùn tiền mua chung nhà, đất, sau đó tách thửa chia cho từng người được tính thuế thế nào? Bà Nga trả lời nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên một người, nay tách cho nhiều người thì phải kê khai nộp thuế TNCN. Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhiều người, nay tách riêng từng giấy cho từng người thì không phải nộp thuế TNCN.

Chuyển nhượng hợp đồng góp vốn: Khỏi nộp thuế?

Một bạn đọc hỏi nếu cá nhân bán một căn hộ chung cư chưa có chủ quyền thì có phải nộp thuế TNCN không. Theo bà Nga, về nguyên tắc, khi có giấy tờ công nhận quyền sở hữu hợp pháp căn hộ mới được chuyển nhượng. Trường hợp chưa có giấy tờ công nhận quyền sở hữu mà cá nhân chuyển nhượng phát sinh thu nhập thì Cục Thuế TP đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn phải tính thuế thế nào.

Nhiều người dân thắc mắc hiện nay việc mua bán bất động sản trong các dự án đang xây dựng thường được thực hiện dưới hình thức hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư. Khi cá nhân chuyển nhượng lại phần vốn góp này cho người khác thì các chủ đầu tư thường yêu cầu cá nhân đó đóng tiền tạm thu thuế TNCN (2%/giá trị hợp đồng). Vậy việc tạm thu này có đúng luật không? Trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM chiều qua, ông Lê Hồng Việt, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, cho biết theo quy định, cá nhân không được quyền chuyển nhượng tài sản chưa hình thành. Việc các cá nhân mua bán nhà, đất trong các dự án dưới hình thức hợp đồng góp vốn, sau đó chuyển nhượng lại cho người khác diễn ra phổ biến nhưng pháp luật không thừa nhận giao dịch này. Luật Thuế TNCN không quy định thu thuế trong trường hợp chuyển nhượng lại tài sản chưa hình thành bằng hình thức góp vốn.