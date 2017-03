Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: VN đã vi phạm ba nguyên tắc trụ cột kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

Thứ nhất, tăng chi cho lương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Đây là vi phạm nguy hiểm, bởi ở các nước chỉ tăng lương khi năng suất lao động tăng, hiệu quả lao động tăng lên thì được bù đắp.

Thứ hai, tốc độ tăng cho chi an sinh xã hội cao hơn tốc độ tăng thu ngân sách, mất cân đối ngay. Chi an sinh xã hội là nhu cầu bức xúc quan trọng của mọi quốc gia nhưng dù muốn thế nào thì muốn, nhu cầu an sinh xã hội rất lớn phải cân đối, phải thấp hơn tốc độ thu về ngân sách.

Vi phạm thứ ba là tốc độ tăng chi thường xuyên cao hơn tốc độ đầu tư cho phát triển. Trong quy luật kinh tế quy định tốc độ tăng chi cho phát triển phải cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên, để tiến lên nếu ngược lại thì khó khăn.

Chúng ta đang không tuân thủ quy luật, vướng cả ba điều này nên nhiều chính sách ra đời khó thực hiện được.

Trong các đối mặt thì chúng ta đối mặt với khó khăn mất cân đối trong ngân sách rất lớn và điều này được tính toán cơ cấu lại. Sang năm 2015, một nhiệm vụ quan trọng là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Hiện nay kinh tế vĩ mô tương đối đi vào ổn định nhưng không thể lơi lỏng.

Không đầu tư thì sẽ không có nguồn thu



Theo Bộ trưởng Vinh, hiện nay chi thường xuyên, chi sự nghiệp tăng rất nhanh, trước đây 50%, giờ đã lên tới hơn 70% tổng chi.



Luật Ngân sách Nhà nước quy định bội chi chỉ được đầu tư phát triển, năm nay bội chi 5%, tương đương 226.000 tỷ đồng, nhưng bố trí cho đầu tư phát triển chỉ được 195.000 tỷ đồng, trong đó còn kể cả 39.000 tỷ đồng tiền đất.



Do đó, nếu không tập trung đầu tư phát triển thì sẽ không có nguồn thu những năm tới.





THÀNH VĂN ghi