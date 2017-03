Phá vụ phát tán tài liệu phản động qua bưu điện

Thượng tá Bùi Thanh Phong - Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, Trung tá Trương Hùng Anh - Phó Đội trưởng An ninh Công an thị xã Thuận An vì đã có thành tích khám phá vụ án phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam qua đường bưu điện.

Ngày 8-7-2011, Bưu điện thị xã Thuận An nhận được bảy gói thư gửi đến Thị ủy, UBND thị xã Thuận An và các cơ quan, ban ngành với nội dung kích động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng nghiệp vụ an ninh - Công an tỉnh Bình Dương xác định đối tượng phát tán tài liệu phản động là Nguyễn Quốc Tuấn (trú khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An), nguyên là phường đội trưởng phường Vĩnh Phú và đang làm chủ tịch Hội Nông dân tại phường này. Nguyễn Quốc Tuấn khai nhận đã phát tán 13 bộ tài liệu phản động thông qua đường bưu điện nhằm mưu lợi cá nhân.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang tiến hành các thủ tục khởi tố Nguyễn Quốc Tuấn về tội phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

