Chuyển vụ MobiFone mua AVG sang Bộ Công an

Ngày 24-4, nguồn tin Pháp Luật TPHCM cho biết Thanh tra Chính phủ đã bàn giao hồ sơ dự án Tổng Công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần Công ty cổ phần Toàn Cầu (AVG) tới Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an, kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc.



Trao đổi với PV, lãnh đạo Bộ Công an cho biết vụ việc sẽ được Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét hồ sơ và tiến hành làm rõ theo quy định pháp luật.



Hồ sơ vụ mua bán giữa MobiFone và AVG đã được chuyển sang Bộ Công an

Như chúng tôi đã thông tin, Thanh tra Chính phủ xác định thương vụ trên có những sai phạm của cá nhân, tổ chức “gây thiệt hại về kinh tế rất nghiêm trọng”. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.



Thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc mua bán cổ phần này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó có khoản thiệt hại 1.134 tỉ đồng do mua nợ phải trả của AVG.



Theo Thanh tra Chính phủ, thực trạng tài chính, hoạt động kinh doanh của AVG từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần là rất khó khăn. Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cuối tháng 3.2015 là rất xấu, tổng tài sản hơn 3.260 tỉ đồng; nợ phải trả hơn 1.266 tỉ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định khoảng 208,5 tỉ đồng. Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá, liên tục lỗ với khoản lỗ luỹ kế đến 31.3.2015 là hơn 1.632 tỉ đồng (bằng 45% vốn điều lệ).

Đến ngày 12-3 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ TT&TT phía MobiFone và AVG đã kí biên bản hủy hợp đồng thương vụ trên.

Đến thời điểm hiện nay, phía AVG đã chuyển trả hơn 2.500 tỉ đồng cho phía MobiFone. Một nguồn tin riêng cho hay vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc.