Công an đánh chết người chỉ bị coi là dùng nhục hình?

Trong phần tranh luận sáng nay tại phiên tòa, chị gái nạn nhân Ngô Thanh Kiều tỏ ra vô cùng bức xúc với kết luận các vết thương đánh vào người anh Kiều (trừ phần đầu) chỉ gây xây xát ngoài da. Chị nói: “Nếu chỉ xây xát ngoài da, tại sao nội tạng bị nát hết?”. Vợ của nạn nhân, chị Trần Thị Tâm, nhấn mạnh rằng vì sao khi người dân đánh người thì sẽ bị truy tố tội cố ý gây thương tích, giết người thì bị truy tố tội giết người, trong khi công an đánh người đến chết lại gọi là dùng nhục hình. Luật pháp Việt Nam không cho phép bất cứ ai đánh đập người khác, kể cả lực lượng công an khi xét hỏi phạm nhân.



Chị Tuyết khóc ngất ngoài phòng xử án

Chị Tuyết tiếp tục phản ứng gay gắt trước cách hành xử của công an TP. Tuy Hòa: một con người bị còng hai tay dính vào ghế, hai chân cũng bị còng lại, bị năm công an có vũ khí đánh đập dã man, bị bỏ đói từ sáng đến chiều trong khi hàng loạt cán bộ công an thản nhiên ngồi ăn cơm trong tiếng la hét đau đớn của nạn nhân. Chị nói: “Các người có còn là con người không, có lương tâm không? Các bị cáo chối tội đánh vào đầu em tôi gây chấn thương sọ não. Vậy ai là người đánh chết em tôi?”.



Vợ và hai con nhỏ của nạn nhân Kiều

Chị Tuyết là người phát hiện những bất thường về cái chết của em trai mình. Suốt nhiều tháng liền, chị là người đại diện gia đình gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra, xử lý hành vi đánh người của các cán bộ công an. “Nếu em tội phạm tội thì có luật pháp xử lý. Tại sao giữa đêm khuya, dù không có lệnh bắt, họ lại ngang nhiên đến nhà còng tay bắt em tôi đi, rồi họ tự cho mình cái quyền được đánh đập người khác”- chị Tuyết uất ức.

TẤN LỘC