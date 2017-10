Công an TP.HCM: Không có chuyện tội phạm tăng cao!

Mới đây, trên website của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã phát đi thông báo cho công dân Hoa Kỳ cảnh giác về tình hình tội phạm tại Việt Nam, trong đó nói rõ rằng tỉ lệ tội phạm tại TP.HCM đang ở mức cao.



Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo công dân

Cụ thể, trong thông báo có đoạn viết: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM một lần nữa xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỉ lệ tội phạm tại TP.HCM đang ở mức cao. Quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng mọi biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cũng cảnh báo công dân Hoa Kỳ về những hành vi bạo lực quá khích tại các hộp đêm địa phương có nhiều khách nước ngoài lui tới, kể cả ở quận 1...

Liên quan đến thông tin này, sáng 2-10, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng sau khi có những vụ việc xảy ra liên quan đến người Mỹ thì Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ ra các thông báo tương tự gửi đến công dân của họ.

“Chúng tôi đang hết sức tập trung, thực hiện các giải pháp phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm. TP.HCM đang rất quyết liệt để thực hiện tốt điều này. Theo đó, các loại tội phạm năm nay tiếp tục giảm so với những năm trước chứng tỏ những biện pháp triển khai đã có kết quả. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn không tự mãn, lơ là mà càng phải làm tiếp tục để giữ môi trường an lành, đáng sống cho người dân của mình ở TP và kể cả du khách nước ngoài” - Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong nói.



Ông Đoàn Ngọc Hải tặng tiền và xin lỗi hai du khách Ấn Độ sau khi họ bị cướp giật túi xách ở quận 1. Ảnh: NT

Không phải vì một vụ mà nói là tăng cao



Một trong các vụ việc nổi cộm liên quan đến người nước ngoài tại quận 1 thời gian gần đây là vụ ông J.B. (43 tuổi, là trưởng phòng Chính trị Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ) bị hai tên cướp khống chế trên taxi để lấy điện thoại và thẻ ngân hàng. Trước đó dư luận cũng xôn xao về việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị đánh tại một quán bar ở quận 1.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, những vụ việc này đã và đang được Công an TP.HCM tích cực điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, “điều này không có nghĩa một vụ xảy ra thì chúng ta quy kết là tình hình tội phạm tăng cao. Điều đó là không đúng với thực tế” - ông Phong nói.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết vụ việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts xảy ra xô xát, ẩu đả tại quán bar là xô xát với người nước ngoài và cảnh sát đang tích cực điều tra, truy xét những người có liên quan. Riêng vụ việc trưởng phòng Chính trị Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ bị hai tên cướp khống chế trên taxi, hiện Công an quận 1 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1, “vụ cướp đang được Phòng Cảnh sát hình sự PC45 thụ lý điều tra và những biện pháp nghiệp vụ không thể cung cấp cho cơ quan truyền thông”.