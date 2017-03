Cục Thi hành án dân sự TP.HCM yêu cầu báo cáo

Ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài “Đương sự khóa cửa, thi hành án bó tay?” ngày 2-5, Cục THA TP đã có văn bản yêu cầu Chi cục THA quận Gò Vấp gửi báo cáo kèm hồ sơ vụ việc lên Cục trước ngày 10-5. Trên cơ sở này, Cục THA TP sẽ có hướng giải quyết và gửi công văn trả lời cho báo trước ngày 20-5.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, ba năm qua, bà Đào Thị Năm (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) phải chạy lên chạy xuống Chi cục THA quận Gò Vấp yêu cầu thi hành một bản án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến quyền lợi của bà. Bà Năm cho rằng có dấu hiệu bà bị làm khó nên vụ việc mới cù cưa, kéo dài.

Cụ thể, năm 2010, bà Năm và ông NVC được tòa cho ly hôn, con chung mỗi người nuôi một cháu, tài sản chung hai bên tự thỏa thuận. Sau đó cả hai không thỏa thuận được việc phân chia tài sản nên bà Năm kiện ra tòa. Tháng 1-2013, TAND quận Gò Vấp đã xử sơ thẩm, tuyên ông C. được sở hữu căn nhà ở đường Quang Trung (quận Gò Vấp) nhưng phải thanh toán cho bà Năm hơn 500 triệu đồng ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Tháng 5-2013, Chi cục THA quận Gò Vấp đã ra quyết định THA theo yêu cầu của bà Năm. Ông C. không tự nguyện THA nên rất nhiều lần Chi cục ra thông báo cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, xử lý căn nhà của ông C. Tuy nhiên, Chi cục mới chỉ mời bà Năm đến nơi cưỡng chế một lần. Hôm đó, ông C. khóa cửa đi vắng nên đoàn cưỡng chế không vào nhà được.

Theo bà Năm, từ đó vụ việc bị giậm chân tại chỗ. Mỗi lần bà đến Chi cục THA quận Gò Vấp hỏi, chấp hành viên đều yêu cầu bà phải hỗ trợ kinh phí cưỡng chế trong khi việc này không phải là trách nhiệm của bà.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, chấp hành viên Lê Thị Thảo Trang (người đang giải quyết vụ THA của bà Năm) nói đó không phải là sự vòi vĩnh hay làm khó: “Ông C. đang nuôi con và không hợp tác nên không thể tự bỏ tiền ra dự trù kinh phí cưỡng chế. Nhà nước thì không bỏ tiền ra, bà Năm không hỗ trợ tiền nên không làm”...