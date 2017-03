Đề xuất thành lập BV đặc biệt điều trị nghiện ma túy đá

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua số người nghiện ma túy ở Đà Nẵng tăng cao (tăng 59,7% so với năm 2014). Số đối tượng sử dụng ma túy ở ngoài cộng đồng hơn 2.300 người. Tuy nhiên, việc tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai còn nhiều hạn chế. Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho rằng người nghiện ma túy được coi là người bệnh nhưng là những bệnh nhân đặc biệt. Do đó cần thiết phải thành lập một bệnh viện đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân ma túy.

Ông Huỳnh Đức Thơ đồng tình với quan điểm này và yêu cầu Sở LĐ-TB&XH xem xét, trình TP phê duyệt sớm. “Khi địa phương phát hiện người nghiện hoặc tụ điểm nào liên quan tới ma túy thì phải tiến hành triệt phá ngay. Đừng ru ngủ bằng các con số báo cáo đẹp để đạt danh hiệu gia đình văn hóa hay tổ dân phố văn hóa… Sắp tới tôi sẽ yêu cầu sửa lại tiêu chí thi đua này” - ông Thơ nói.