Đồng Nai: Lại thêm một vụ lấn sông

Trong khi dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (thuộc phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) của Công ty Toàn Thịnh Phát đang tạm dừng để chờ có kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng thì mới đây cũng ngay tại Đồng Nai, người dân lại phát hiện thêm một vụ lấn sông khác. Vụ lấn sông này diễn ra tại khu vực thuộc ấp Thái An, xã Tân An, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trưa 21-4, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận có đến cả ngàn mét khối đất, đá đã được đổ xuống bờ sông dài khoảng 50 m. Đất, đá tràn ra sông 10-15 m. Phía bên ngoài, giữa dòng nước đóng một cây cọc, cách bờ khoảng 20 m. Theo người dân là chỉ dấu mà chủ đầu tư dự định sẽ lấn sông ra tới đó và chiều dài bờ sông bị lấn lên tới hàng trăm mét.

Một người dân cho biết công trình lấn sông trên là dự án xây dựng khu câu cá sinh thái giải trí ven sông của ông D., một cán bộ trong ngành thuế đang làm việc tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Và việc đổ đất, đá để san lấp mặt bằng diễn ra khoảng một tháng nay. Người dân cho hay đã báo với chính quyền địa phương. Cách đây khoảng một tuần thì việc đổ đất, đá xuống sông tạm dừng.

Ảnh lớn: Đoàn kiểm tra liên bộ đang thị sát tại dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai ngày 21-4. Ảnh nhỏ: Khu vực sông Đồng Nai bị lấn tại ấp Thái An, xã Tân An, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai để xây dựng công trình. Ảnh: TIẾN DŨNG

Chiều 21-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nam, nhân viên Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), cho biết: “Chiều cùng ngày chúng tôi đã phối hợp với UBND xã kiểm tra hiện trạng nơi xảy ra việc đổ đất, đá trên sông. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra ghi nhận một phần thửa đất số 29 và 30 là đất nông nghiệp đã có người đổ đất, đá để san lấp mặt bằng, chiều ngang lấn ra sông khoảng 20 m, chiều dài dọc theo đường ĐT 768 khoảng 30 m, độ cao trung bình khoảng 10 m. Khối lượng đất, đá ước tính đã đổ xuống sông là khoảng 2.000 m3. Tuy nhiên, do chưa kiểm tra được các thủ tục pháp lý liên quan nên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Phòng TN&MT huyện đã yêu cầu UBND xã Tân An giám sát không để tiếp tục xảy ra việc đổ đất san lấp mặt bằng, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu”. Ông Nam nói thế và cho biết thêm, theo ghi nhận từ thực tế thì việc đổ đất xuống sông để san lấp mặt bằng là vi phạm pháp luật. Vi phạm như thế nào, đến đâu thì phải chờ làm việc với chủ sử dụng đất và người đổ đất thì mới kết luận được cụ thể.

Còn ông Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu, cho biết: “Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là người đã đổ đất xuống sông để san lấp mặt bằng. Do vậy sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với xã để xác minh ai là người đổ đất rồi sẽ mời họ lên làm việc, từ đó mới có hướng xử lý cụ thể. Xác minh xong nếu sự việc thuộc thẩm quyền của phòng thì phòng sẽ xử lý. Còn nếu vượt thẩm quyền xử lý của phòng thì chúng tôi sẽ báo với UBND huyện xin ý kiến”.