Đưa những người đòi nợ thuê, cho vay nặng vào 'tầm ngắm' để triệt phá

Đại tá Hải cho biết thời gian qua trên địa bàn TP tình trạng vỡ nợ, tín dụng đen hoạt động còn nhiều. Các tổ chức tín dụng đen lợi dụng người dân, tiểu thương kinh doanh khó khăn cho vay với lãi suất cao. Sau khi con nợ không thể trả nổi thì họ tổ chức đe dọa, bắt giữ người trái phép. Thậm chí, từ việc cho vay tín dụng đen này còn xảy ra ẩu đả gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.



“Đây là cũng là điều kiện để các băng nhóm xã hội đen hoạt động” - Đại tá Hải nói.

Đại tá Hải cho biết trước tình hình tín dụng đen, cho vay nặng lãi hoạt động rầm rộ thì giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng vào cuộc để điều tra các vụ việc có liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi.



Đại tá Lê Thanh Hải (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng). Ảnh: LÊ PHI

“Công an TP coi những người đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi là đối tượng trọng điểm để triệt phá xử lý. Hiện Công an TP đã lên danh sách các đối tượng có liên quan đến hoạt động này” - Đại tá Hải nhấn mạnh.



Liên quan đến việc xử lý hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi khiến các con nợ không thể ngóc đầu dậy được. Đại tá Hải cho biết thời gian qua Công an TP đã bắt sáu vụ với 11 người có liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sử dụng các hình thức bắt cóc, tống tiền… và cố ý gây thương tích.

“Vừa rồi lực lượng công an triệt phá các đối tượng cho vay nặng lãi đến vây đánh nhà con nợ, lực lượng công an đã vào tận TP.HCM để bắt các đối tượng liên quan và hiện hai đối tượng đang bị truy nã. Mới đây nhất Công an quận Thanh Khê cũng đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến bắt giữ người để tống tiền” - Đại tá Hải thông tin.

Tuy nhiên, theo Đại tá Hải việc xử lý hình sự các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen rất khó khăn và gặp nhiều vướng mắc. Vì luật hiện hành để xác định các hành vi cấu thành tội danh cho các đối tượng này rất khó, còn rất chung chung nên những năm qua việc xử lý thiếu tính răn đe, truy tố các đối tượng này cũng khó.

Đại tá Hải ví dụ, có những đối tượng cho vay nặng lãi rất ranh ma. Cho con nợ vay 30 triệu/tuần nhưng khi đưa tiền thì chỉ đưa 25 triệu (đã lấy lãi trước) và giấy vay nợ thì vẫn ghi 30 triệu đồng.