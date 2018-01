Facebook, Google phải đặt máy chủ tại Việt Nam?

Các DN nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại VN phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia VN; đặt cơ quan đại diện tại VN khi có 10.000 người sử dụng dịch vụ hoặc yêu cầu của Chính phủ VN; thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền VN trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; cung cấp dữ liệu người sử dụng VN và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng…

(Theo dự luật An ninh mạng)