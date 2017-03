Giám đốc Công an nói về tình hình tội phạm ở TP.HCM

Sáng 10-12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa VIII, trả lời các đại biểu về phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong cho biết trong năm nay Công an TP đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2015, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 6.004 vụ, so với năm 2014 giảm 5,9%. Số vụ phạm pháp tính trên 10.000 dân là 6,98 vụ, giảm 0,58 vụ. Tỉ lệ phá án đạt được 67,6%, trong đó điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là trên 91%. Triệt phá 77 băng nhóm tội phạm có tổ chức.



Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong trả lời chất vấn về tội phạm. Ảnh: Hoàng Giang

Đánh giá chung, ông Phong cho biết năm nay ghi nhận giảm cả số vụ và tính chất vụ việc. Phân tích trên cơ cấu tội phạm, có chín loại tội phạm giảm trong tổng số 13 loại. Trong đó có các loại tội phạm gồm giết người, cướp giật và trộm cắp. “Các loại tội phạm trên thường dễ gây chấn động, bất an trong xã hội. Do đó Công an TP đã tập trung với nhóm tội phạm này. Thông thường, tội phạm cướp giật, trộm cắp chiếm số lượng lớn hằng năm rất cao nhưng năm nay lại giảm” - ông Phong nói.

Trong khi đó, nhóm tội phạm tăng có tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và tội phạm hiếp dâm. Ông Phong cho rằng về cơ bản ngành đã đảm bảo công tác gìn giữ an ninh trật tự xã hội ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội của TP.

Tại phiên chất vấn, ĐB Trần Văn Thiện cũng đặt câu hỏi về khủng bố. Trả lời vấn đề này, ông Phong khẳng định trước nguy cơ ở bên ngoài, ngành công an TP đã tăng cường củng cố, rà soát các phương án phòng, chống khủng bố, tập trung nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên trách, tham mưu Thành ủy việc bảo vệ an ninh trật tự nói chung có nội dung chống khủng bố.

Ông khẳng định cùng với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách, Công an TP chủ động nắm tình hình từ xa, nhiều hướng đề phòng hiệu quả, thực hiện vai trò chủ công của mình cùng giữ vững an toàn môi trường đầu tư, đời sống an lành cho người dân TP.