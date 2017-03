Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng 'sập bẫy' tập đoàn đa cấp Liên Kết Việt

Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết theo quyết định ủy thác điều tra của Bộ Công an, đơn vị này tiến hành một số hoạt động điều tra, xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng có liên quan tại văn phòng đại diện (51 Vũ Ngọc Phan, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam (566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Đây là chi nhánh của tập đoàn đa cấp lừa đảo Liên Kết Việt đặt tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với bảy lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty CP Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam (gọi tắt là Liên Kết Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), chủ tịch HĐQT của công ty này.

Theo điều tra của C46, công ty này được thành lập năm 2010, có chi nhánh và đại lý ở 27 tỉnh, thành. Công ty kinh doanh mặt hàng gồm: bổ não vương, máy khử độc ozone, ngũ linh đông trùng hạ thảo... Các sản phẩm này được quảng cáo mua từ Công ty CP Tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng và Công ty CP Biovaccine Việt Nam (thực tế không có như vậy).

Nhằm đánh lừa khách hàng, Lê Xuân Giang đặt ra các mức thưởng rất hậu hĩnh. Theo đó, mỗi nhà phân phối tham gia vào hệ thống bán hàng được cấp một mã kinh doanh, khi nộp số tiền tối thiểu 8,6 triệu đồng sẽ được quyền mua một mã hàng gồm một máy ozone và các loại thực phẩm chức năng. Với số tiền này, chỉ sau năm năm, nhà phân phối sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, tiền thưởng và lãi. Các đối tượng còn tuyên truyền rầm rộ mạo danh là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, treo nhiều ảnh lãnh đạo công ty mặc trang phục quân đội chụp ảnh với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao…

Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 6-2014 đến tháng 7-2015 đã có hàng chục ngàn người tham gia và nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt. Tuy nhiên, đến thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, số dư trong tài khoản của công ty này chỉ còn vài chục tỉ đồng.

Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là người nộp tiền cho văn phòng đại diện và đại lý ký gửi của Công ty Liên Kết Việt (Chi nhánh Đà Nẵng) thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để làm việc. Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, 47 Lý Tự Trọng, điện thoại: 05113.860.259 hoặc 0905.843.357 (gặp đồng chí Hồ Quang Cảnh).