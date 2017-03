Kê biên 34 BĐS trị giá hơn 100 tỉ của Giang Kim Đạt

Ngày 10-8, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao cho biết liên quan đến vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản do Giang Kim Đạt - nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines), cơ quan tố tụng đã kê biên 34 bất động sản (BĐS) do Đạt và người thân đứng tên.

Số BĐS ở các tỉnh, thành của bị can Đạt bị cơ quan chức năng phong tỏa kê biên gồm: Hai BĐS ở TP Hà Nội (một biệt thự ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên mua tháng 2-2012, trị giá 24 tỉ đồng và một biệt thự ở Đặng Xá, huyện Gia Lâm, mua tháng 3-2011, trị giá 5 tỉ đồng); hai BĐS ở TP Hải Phòng, sáu BĐS ở TP Nha Trang và 24 BĐS tại TP.HCM bao gồm biệt thự, nhà đất… Các BĐS của Đạt và người thân đều nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, theo nguồn tin của PV, các cơ quan tố tụng đã định giá sơ bộ 24 trong số 34 BĐS của Đạt và người thân. Số BĐS đã định giá có giá trị hơn 100 tỉ đồng. Ngoài ra, công an vẫn đang điều tra về căn hộ mà Đạt mua ở Singapore với giá tính bằng triệu USD. Cũng theo nguồn tin trên, Đạt còn mua đi bán lại bốn căn hộ ở Anh (giá khoảng 1 triệu bảng Anh/căn). Đến thời điểm bị bắt (7-7-2015), Đạt đã đặt cọc 200.000 bảng Anh để mua hai căn.

Giang Kim Đạt - nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin được xác định là có nhiều BĐS có giá trị lớn ở trong và ngoài nước. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-8, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho hay: “Việc phong tỏa kê biên các tài sản của Giang Kim Đạt và người thân nhằm bảo đảm việc thu hồi tài sản do tham ô mà có, tránh việc chuyển dịch tài sản để tẩu tán. Hiện các cơ quan tố tụng đang mở rộng điều tra và tiếp tục các biện pháp để thu hồi các BĐS khác của bị can Đạt”.

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin của chúng tôi từ Ban Nội chính Trung ương, vụ án Giang Kim Đạt được Ban Nội chính Trung ương rất quan tâm và đã có đề nghị cơ quan tố tụng tiếp tục phong tỏa các tài sản của những người có liên quan đến hành vi trục lợi, tham ô của bị can Đạt.

Như đã phản ánh, ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với một số lực lượng nghiệp vụ bắt Giang Kim Đạt (38 tuổi, trú phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là đối tượng chính trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản. Đạt được xác định là có liên quan đến vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trước đây nhưng đã bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan An ninh điều tra: Từ năm 2006 đến 2008, Đạt lợi dụng nhiệm vụ được giao đã thông đồng với một số công ty nước ngoài để gửi giá, nâng khống giá, gửi tỉ lệ % hoa hồng với các công ty bán hoặc cho thuê lại tàu của Vinashinlines để chiếm hưởng hơn 18,6 triệu USD trong quá trình mua và cho thuê lại gần 20 con tàu cũ. Toàn bộ số “hoa hồng” được chuyển vào nhiều tài khoản của cha Đạt là Giang Văn Hiển (65 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM). Ông này rút tiền để mua bán BĐS và nhiều tài sản khác. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giang Văn Hiển về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định khoảng 40 BĐS có liên can đến Đạt, bao gồm nhà ở, biệt thự, đất ở nhiều nơi, trong đó có ở Singapore. Đây là những BĐS đứng tên Hiển và người thân trong gia đình hoặc nhờ người khác đứng tên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.