Không còn CSGT kiểm tra chớp nhoáng trên QL14

Trên các số báo trước, chúng tôi phản ánh CSGT trên quốc lộ (QL) 14 có quy trình kiểm tra ô tô chớp nhoáng khi tài xế xuống trình sổ rồi cho đi.

Hiện cơ quan chức năng công an các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đang kiểm tra, xác minh các CSGT có biểu hiện sai phạm để xử lý. Cùng với đó, các địa phương nói trên cũng đã chấn chỉnh tác phong của các CSGT khi làm nhiệm vụ, không còn lập chốt để kiểm sổ của tài xế mà thường xuyên tuần tra kiểm soát trên đường.

Theo chủ xe PAK ở TP Pleiku (Gia Lai), trong ngày 12-7, ông chạy ô tô từ Pleiku đến Kon Tum thấy việc tuần tra, kiểm soát giao thông của các CSGT thay đổi và khác với trước đây.



Một trạm CSGT ở Đắk Lắk kiểm tra xe cả hai chiều ngay khu vực đường hẹp trước đây.



Xe CSGT Kon Tum đi tuần tra trên đường chiều 12-7. Ảnh: AX

Phía Gia Lai, CSGT đi tuần tra liên tục chứ không đậu một chỗ. Ở ngã ba Trung Tín không thấy CSGT đứng chặn xe. “Tôi đi suốt tuyến cũng không bị chặn. Riêng tài xế của tôi đi từ Bình Định về Pleiku cũng không có ai chặn lại. Nói chung là khác với trước đây” - anh K. nói.

Còn tài xế NTTh (ngụ Tây Sơn, Bình Định) cho hay xe của anh chạy từ TP.HCM về Kon Tum. Khi đến Kiến Đức (Đắk Nông) thì bị CSGT dừng xe. “Trung úy CSGT giơ tay chào tôi trước khi làm việc. Sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan, anh này đi kiểm tra vỏ xe, tình trạng ô tô tôi đang chạy. Thấy ổn, anh nhắc nhở tôi cài dây an toàn rồi cho đi vì xe của tôi không vi phạm gì” - anh Th. nói.

Cũng theo anh Th., trên suốt tuyến đường trước đây có gần chục chốt CSGT thì giờ chỉ còn ba chỗ có chốt CSGT nhưng không thấy xe dừng như trước. Trên đường có các xe tuần tra của CSGT đi làm nhiệm vụ. “Tôi thấy các tài xế chấp hành luật giao thông tốt hơn và các anh CSGT có thái độ đúng mực với tài xế khi kiểm tra xe” - anh Th. nhận xét.

Liên quan đến các CSGT có hành vi kiểm sổ chớp nhoáng ở Đắk Nông, ông Hồ Công Hoa, Trưởng phòng CSGT công an tỉnh này, cho hay sau khi đình chỉ công tác tổ CSGT được báo phản ánh, hiện những người này đang làm tường trình. “Có ba CSGT bị đình chỉ và những người này đang làm việc với tổ công tác do Công an tỉnh Đắk Nông thành lập. Tổ công tác đang làm việc với từng người để xác minh, làm rõ về quy trình tuần tra, kiểm soát giao thông để có hướng xử lý” - ông Hoa cho hay.

Lãnh đạo công an và lãnh đạo CSGT các tỉnh còn lại cũng cho biết là công tác kiểm tra, xác minh các CSGT có hành vi kiểm tra xe chớp nhoáng đang được các đơn vị chuyên môn làm rõ. Cùng với đó, các địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh tác phong, quy trình các CSGT thi hành nhiệm vụ trên đường.