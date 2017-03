Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo VKS Cần Thơ

Cụ thể, Thanh tra VKSND Tối cao kiến nghị kiểm điểm ông Hồ Thanh Long (nguyên viện trưởng), ông Nguyễn Thống Nhất (viện trưởng), bà Trần Thị Tám (phó viện trưởng) và kiểm sát viên Nguyễn Thị Hoàng Mai Lan (nguyên Trưởng phòng 1 - VKSND TP Cần Thơ, hiện là viện trưởng VKSND quận Ninh Kiều).

Nguyên do có đề nghị trên, Thanh tra VKSND Tối cao cho hay do Cần Thơ để vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty An Khang kéo dài thời hạn giải quyết ba năm sáu tháng. Thanh tra VKSND Tối cao cho rằng đây là vụ án lớn, phức tạp, thủ đoạn tinh vi, dính tới nhiều ngân hàng, đơn vị và mới xảy ra lần đầu tại Cần Thơ… Tuy vậy, việc để vụ án kéo dài là có nguyên nhân chủ quan, trong đó do kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra vụ án luân chuyển công tác, người mới tiếp nhận còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm. Do vậy, việc kiến nghị xử lý trách nhiệm các cán bộ, cá nhân liên quan là nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.





Phiên tòa sơ thẩm vụ lừa đảo ở Công ty An Khang tháng 1-2015. Ảnh: GIA TUỆ

Theo hồ sơ, Công ty An Khang (ở Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ) do ông Nguyễn Hồng Quân làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Con gái ông Quân là Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Bà Sương đã vay tiền bên ngoài với lãi suất cao rồi mất khả năng thanh toán. Sau đó bà Sương chỉ đạo thuộc cấp cung cấp sai lệch tình trạng tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, làm khống hồ sơ, tài liệu để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Tổng số tiền mà Sương lừa đảo các ngân hàng là hơn 104 tỉ đồng và 4,4 triệu USD… Giữa tháng 7-2011, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đến cuối năm 2013 mới có kết luận điều tra. Sau đó vụ án phải ba lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhiều lần gia hạn thời gian truy tố và đến giữa tháng 1-2015, vụ án mới được đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Sương bị phạt 20 năm tù giam, bị cáo Quân bị phạt hai năm tù treo. Ngoài ra, nhiều cán bộ ngân hàng cũng bị xử phạt tù.