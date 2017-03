Long An: Vườn thú Mỹ Quỳnh chỉ còn tám cá thể thú

Tê giác nuôi tại vườn thú Mỹ Quỳnh. Tê giác nuôi tại vườn thú Mỹ Quỳnh.

Theo báo cáo, ngày 14-10-2015, Chi cục Kiểm lâm Long An đã kiểm tra chuồng nuôi nhốt thú và xác nhận vườn thú này chuyển từ TP.HCM về 37 cá thể thú, gồm: 19 con tê giác, chín con hổ vàng và trắng, chín con sư tử. Tất cả có nguồn gốc Nam Phi và một số nước Nam Mỹ.



Sau đó vườn thú Mỹ Quỳnh làm hai hợp đồng cho mượn tê giác trắng và hai hợp đồng trao tặng động vật cho vườn thú Phú Quốc, số lượng gồm 16 con tê giác, tám con sư tử và sáu con hổ. Tuy nhiên, trong số thú này có hai con tê giác không lùa được vào lồng chuyên dụng để vận chuyển còn lại năm con tê giác.

Như vậy sau khi con cọp vàng bị chết do có biểu hiện thần kinh, vườn thú Mỹ Quỳnh chỉ còn lại tám động vật là một sư tử, hai cọp và năm tê giác.

Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo vườn thú Mỹ Quỳnh thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng thú; thực hiện tốt quy trình quản lý bảo đảm an toàn cho người và thú nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa vườn thú vào hoạt động theo dự án đã được phê duyệt.