Năm 2018, Bộ Công an sẽ tinh gọn bộ máy

Chiều 15-1, Bộ Công an tổ chức họp báo tình hình, kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ trì.



Bộ Công an tổ chức họp báo.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2017 công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra nhanh, khám phá các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Lực lượng công an toàn quốc cũng mở các đợt cao điểm trấn áp, truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấy tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, tội phạm xâm hại trẻ em.

Tỉ lệ điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỉ lệ 80,4%; phát hiện, xử lý trên 17.000 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 3.900 vụ buôn lậu, 604 vụ trốn thuế,…

Lực lượng công an cũng phối hợp với các cấp, các ngành triển khai tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú của người nước ngoài. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, xảy ra hơn 20.000 vụ, làm chết hơn 8.200 người (giảm 4,33%).

Đặc biệt, năm 2017 Bộ Công an tập trung chỉ đạo, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND.

Trong năm qua, lực lượng có tám công an đã hy sinh, 280 người bị thương trong quá trình phòng, chống tội phạm và làm nhiệm vụ.

Năm 2018 Bộ Công an cho biết sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” khi được Bộ Chính trị phê duyệt, đi đôi với làm công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ.

Lực lượng công an cũng sẽ kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn hiệu quả hoạt động các băng nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai,…