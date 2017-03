Nhiều tư tiệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa được công bố

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên cụm từ “pháp lý” được đưa vào triển lãm với nhiều tư liệu mới lần đầu được công bố, như giấy khai sinh của một người Việt Nam được sinh ở Hoàng Sa mà chính quyền Pháp ở Đông Dương đã chứng thực trước đây; bản đồ hàng hải của Bồ Đào Nha có từ năm 1571 khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng những bản dịch Hán Nôm và châu bản triều Nguyễn về chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.





Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các nhóm tư liệu chính như phiên bản các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam, chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam ban hành trong thời kỳ 1954-1975; phiên bản các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành từ 1975 đến nay; một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; một số hình ảnh, tư liệu về quá trình thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1930 đến trận “Hải chiến Hàng Sa” ngày 19-1-1974; sưu tập 65 tập bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa, Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII; sưu tập bốn tập bản đồ (atlas), khoảng 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản, phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử thể hiện Trung Quốc không hề liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những công trình nghiên cứu, ấn phẩm của các học giả Việt Nam và nước ngoài về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được xuất bản từ năm 1975 đến nay; một số hình ảnh, tư liệu về hoạt động phát triển kính tế, văn hóa, xã hội của Hoàng Sa, Trường Sa trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa…



Các bạn trẻ đến tham quan triển lãm. Ảnh Tấn Lộc



Theo ban tổ chức, đây là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm toàn dân trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 3-4 trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam- Phú Yên 2014.

