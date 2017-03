Nhìn lại toàn bộ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV quận 7

Chân dung và ảnh phác họa Lê Thị Bích Trâm. Ảnh: Hoàng Tuyết

ruy bắt nhanh đối tượng từ bức chân dung phác họa

Vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV quận 7 do Công an Q.7 xác lập chuyên án truy xét. Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an Q.7 làm trưởng ban chuyên án. Từ bức phác họa chân dung đối tượng nghi vấn và các cuộc gọi do người dân cung cấp cho cơ quan điều tra mà ban chuyên án đã tìm ra đối tượng nghi vấn.

Ngay sau khi có sự việc cháu bé sơ sinh bị bắt cóc ở BV quận 7, Đội Đặc nhiệm hình sự, Công an quận 7 đã phân chia thành nhiều đội về nhiều hướng như: Bình Dương, Long An, Sóc Trăng để tìm kiếm đối tượng. Trưa ngày 12-1, các trinh sát đã xác định đến 90% là nghi phạm đang ở tại Ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ban chỉ huy Công an quận 7 đã xác định bảo đảm oan toàn cho đứa bé là trên hết. Còn đối tượng khả nghi sẽ bắt sau. Vì ngôi nhà của Lê Thị Bích Trâm là nhà hai tầng nên sợ Trâm làm liều.

Sau đó 30 chiến sĩ công an Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận 7 đã bao vây căn nhà hai vợ chồng Lê Thị Bích Trâm. Tiếp đó lực lượng công an đã cử người đến báo tin cho cha mẹ của Trâm nhưng cha mẹ Trâm không tin con gái mình bắt cóc con người khác. Tiếp đó công an vận động người thân thuyết phục Trâm ra đầu thú. Sáng nay (13-1) Trâm đã bế đứa bé đến cơ quan công an để giao nộp.

Theo lời khai ban đầu của Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an do muốn có một đứa con để chồng không bỏ rơi (đã tổ chức đám cưới nhưng chưa làm hôn thú- NV) nên đã vào bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh. Trước đó Trâm đã có thai và bị hư thai. Sau khi đã bắt được đứa bé Trâm đã vất bỏ hết quần áo cũ và ghé vào chợ để mua đồ mới và sữa cho bé. "Ý định của tôi chỉ muốn bắt cóc đứa trẻ để nuôi chứ không làm hại gì đến đứa bé". Trâm khai.

Khi Trâm đưa đứa bé sơ sinh (do Trâm bắt cóc ở BV quận 7-NV) về nhà tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và thông báo với gia đình là sinh non. Cả chồng và cha mẹ chồng của Trâm rất vui mừng nhưng không hề biết đứa bé là do Trâm bắt cóc (!?). Có mặt tại cơ quan điều tra Vũ Tiến Long (sinh năm 1987), ở huyện Bình Chánh chồng của Trâm cho biết: "Mấy tháng trước Trâm nói có thai và đi khám nhiều lần ở BV Tù Dũ. Nhưng những kết quả siêu âm sau này cho thấy Trâm không có thai. Tù đó Trâm nãy ra ý định bắt cóc con người khác để nói là con mình sinh ra".

Đứa bé bị bắt cóc đã về với ba mẹ

Sáng ngày 13-1, ông Trương Văn Hên cha của đứa bé sơ sinh bị bắt cóc vui mừng khi nhận lại con mình từ cơ quan công an. Sức khỏe của bé sơ sinh ổn định. Anh Hên nói: "Khoảng 10 giờ 15 phút sáng nay tôi nhận được điện thoại từ công an là người phụ nữ bắt cóc con tôi đã ra đầu thú và nói tôi đến nhận con. Ban đầu nhìn miệng con có môi trên rất giống mẹ và mũi thì giống tôi nên tôi nhận ra ngay đây là con mình. Hiện tại tôi rất vui và hạnh phúc!". Ngay sau đó, mẹ cháu bé, vợ anh Hên cũng đã có mặt tại cơ quan công an. Tiếp đó bệnh viện quận 7 đã đưa hai mẹ con về bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.

Sau sự việc này đại diện BV quận 7 đã cam kết sẽ thắt chặt an ninh trong bệnh viện để đảm bảo oan toàn cho các bà mẹ sinh con tại đây. Cụ thể trong thời gian tới bệnh viện sẽ gắn camera theo dõi trong bệnh viện. Đồng thời bệnh viện cũng hỗ trợ gia đình bé bị bắt cóc 2,5 triệu đồng và nhận chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con.

Tại buổi họp báo chiều 13-1, ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch kiêm Bí thư quận ủy quận 7 đã trao bằng khen cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q,7, TPHCM vì đã phá án nhanh. Đồng thời cũng thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực lượng này. BV quận 7 cũng đã gửi lời cảm ơn đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q,7 và trao tặng 10 triệu đồng. Hội Phụ nữ quận 7 cũng đã trao hoa và gửi tặng 2 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q,7, TPHCM.

Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch kiêm Bí thư quận ủy quận 7 trao bằng khen cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q,7, TPHCM. Ảnh: Hoàng Tuyết

