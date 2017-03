Những manh mối ban đầu quanh vụ nổ kinh hoàng ở quận 12

Sáng 19/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố khẩn trương khám nghiệm hiện trường.

Các cơ quan chức năng cho biết bước đầu đã tìm ra manh mối, tang vật liên quan đến đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra chiều tối 17/10 tại giao lộ đường TA19 - Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.

Lực lượng chức năng tìm kiếm manh mối liên quan vụ nổ Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng 500 kg hóa chất dùng để sản xuất phân bón vô cơ và đây chính là những "tiền chất" dùng để chế thuốc nổ như: Kali Clorat (KClO3), Potassium Nitrate (KNO3), Amoni Hydroxyt (NH4OH).... Từ công tác khám nghiệm cho thấy khả năng nguồn nhiệt cháy từ khí gas đã bén vào hóa chất gây nên vụ nổ. Cơ quan chức năng đã phát lệnh triệu tập ông Huỳnh Văn Hải, sinh năm 1970, Giám đốc của Công ty Đặng Huỳnh để điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng 500 kg hóa chất dùng để sản xuất phân bón vô cơ và đây chính là những "tiền chất" dùng để chế thuốc nổ như: Kali Clorat (KClO3), Potassium Nitrate (KNO3), Amoni Hydroxyt (NH4OH).... Từ công tác khám nghiệm cho thấy khả năng nguồn nhiệt cháy từ khí gas đã bén vào hóa chất gây nên vụ nổ. Cơ quan chức năng đã phát lệnh triệu tập ông Huỳnh Văn Hải, sinh năm 1970, Giám đốc của Công ty Đặng Huỳnh để điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, rà soát lại công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 xác nhận đã có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất kinh doanh tại công ty này. Cụ thể: theo giấy phép Công ty Đặng Huỳnh sản xuất, mua bán giống cây trồng; mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); tư vấn kỹ thuật về cây trồng sơ chế biến và mua bán nông sản, không có chức năng chế biến thực phẩm tươi sống tại chỗ, đặc biệt là không được sản xuất phân bón tại trụ sở. Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ nổ Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết thêm ngoài 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương có thêm 1 người nữa bị thương nhẹ và đã xuất viện là ông Trần Văn Thiều, sinh năm 1945. Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết thêm ngoài 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương có thêm 1 người nữa bị thương nhẹ và đã xuất viện là ông Trần Văn Thiều, sinh năm 1945. Ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng: “Trong quá trình kinh doanh, buôn bán, vì lợi nhuận, một số cơ sở không chấp hành đúng pháp luật. Riêng lĩnh vực mua bán sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, mua bán vật tư nông nghiệp, công tác hậu kiểm của địa phương cũng kỹ, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, nhưng qua sự việc này chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng từ đó sẽ có hướng xử lý tiếp tục”./. Theo Vinh Quang/VOV-TP.HCM