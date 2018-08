Nữ chủ tịch phường lăn xả với dân

Chị ấy giản dị hết sức Chị Dung siêng năng đi xuống dân lắm. Thỉnh thoảng ở khu phố thấy chị xách xe, bịt mặt chạy vòng vòng, ngó chỗ này, kiểm tra chỗ kia. Nhìn dáng người chúng tôi biết ngay là chị Dung chủ tịch phường rồi. Chạy một hồi lại thấy chị tạt vô từng nhà dân ngồi uống trà tâm sự, hỏi thăm cuộc sống bà con ra sao. Nhiều người thấy chị Dung vào nhà tiếp đón bình thường mà còn chẳng tin là chủ tịch phường nữa. Giản dị hết sức. Ông TRỊNH VĂN NAM, khu phố 7, phường An Lạc A,

quận Bình Tân Luôn sát cánh cùng mọi người Có lần đi kiểm tra lòng lề đường, dù 4, 5 giờ sáng hay buổi tối chị Dung cũng xông xáo đi cùng mọi người. Tới vận động dân không được, hôm sau chị lại đi một mình để vận động, thuyết phục riêng. Sát cánh cùng chị Dung với cương vị lãnh đạo phường, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành tốt hơn, người dân hài lòng hơn. Ông VÕ VĂN AN, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A