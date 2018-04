Nữ sinh viên về quê nghỉ lễ bị xe tải tông tử vong

Chiều 28-4, Cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra trên quốc lộ 46 (thuộc địa phận xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) khiến nạn nhân là nữ sinh viên tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong.

Trước đó, chiều 27-4, một nữ sinh đi xe máy chở em Hồ Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, quê xã Nam Anh, huyện Nam Đàn). Khi cả hai đi đến km25+450 quốc lộ 46 (đoạn qua xã Kim Liên) thì bị xe tải do tài xế Trần Văn Luyện (trú tại xã Kim Liên) điều khiển chạy hướng Nam Đàn-TP Vinh, tông trúng.

Em Duyên bị ngã xuống đường liền đó bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Bạn của em Duyên bị gãy chân, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm xe máy bị hư hỏng nặng.



Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến em Mỹ Duyên tử vong, facebook đã chuyển sang trạng thái tưởng nhớ Mỹ Duyên.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người thân của em Duyên đến hiện trường, khóc ngất xỉu vì quá thương em.



Lc lượng Đội CSGT 1-46 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An và Công an huyện Nam Đàn có mặt, điều tiết và phân luồng các phương tiện tránh xảy ra ùn tắc kéo dài và lập biên bản hiện trường, điều tra vụ tai nạn.