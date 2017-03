Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra côn đồ 'bảo kê' hoạt động vận tải

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trưởng Ban ATGT TP Hải Phòng chỉ đạo lực lượng Công an TP lập chuyên án phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và công an các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương điều tra, làm rõ tình trạng tranh giành hành khách. Đặc biệt hiện tượng côn đồ bảo kê cho một số đơn vị kinh doanh vận tải, đe dọa hành hung tài xế của các đơn vị khác trên tuyến quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Sở GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện hoạt động trên tuyến thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, căn cứ vào số lần vi phạm về vận tốc, hành trình và dừng đón trả khách trên tuyến, thu hồi phù hiệu kinh doanh của phương tiện và giấy phép kinh doanh vận tải của đơn vị theo quy định pháp luật.



Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nạn "bảo kê" tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Trưởng Ban ATGT TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải. Đặc biệt là hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định, kinh doanh vận tải không đúng loại hình được cấp phép, điều khiển phương tiện sai lộ trình đăng ký, chở quá số người quy định, chở hàng cấm, động vật sống, lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn...

Phó Thủ tướng yêu cầu cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng phối hợp CSGT các địa phương có quốc lộ 5 đi qua tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự, ATGT, các hành vi tranh giành khách, đe dọa, hành hung tài xế, hành khách trên đường.

Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ảnh tình trạng một số doanh nghiệp vận tải cạnh tranh không lành mạnh, côn đồ lộng hành, bảo kê, chèo kéo hành khách trên tuyến quốc lộ 5 gây bức xúc trong dư luận, hoang mang, thiệt hại cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và các hành khách đi xe.