Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cứu người trên hai xe khách

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo ngành y tế của tỉnh huy động lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế phục vụ cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Lập Thạch điều tra, xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nhanh chóng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe Bảo Yến và nhà xe Trung Kiên, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.



Hiện trường vụ tai nạn. Báo Lào Cai

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường Cao tốc Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục các bất cập về kết cấu hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và các tuyến cao tốc khác do đơn vị làm chủ đầu tư; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông và trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đối với người dân sống hai bên đường cao tốc, chú trọng vận động nhắc nhở người dân không điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, đi bộ, vẫy đón xe khách trên đường cao tốc.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 25 cùng ngày, tại Km 40+000 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Văn Quán, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô chở khách của nhà xe Bảo Yến 29B – 09344 đã va chạm với xe ô tô chở khách của nhà xe Trung Kiên 24B – 00502 đi cùng chiều, hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và khoảng 20 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.