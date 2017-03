Tạm đình chỉ chánh án vòi tiền, ngăn mời luật sư

Cục điều tra VKSND Tối cao vào cuộc Công an tỉnh Thanh Hóa xem xét khởi tố vụ án. Ngày 17-9, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết: “Hiện lãnh đạo VKSND Tối cao đã chỉ đạo viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa báo cáo vụ việc liên quan đến thông tin vòi vĩnh tiền bị cáo, đe dọa không cho bị cáo nhờ luật sư. Viện cũng yêu cầu VKSND tỉnh Thanh Hóa phải báo cáo cho Thanh tra, Cục Điều tra VKSND Tối cao”. Chia sẻ quan điểm cá nhân, vị lãnh đạo này nói: “Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo VKSND Tối cao đã chỉ đạo xử lý nghiêm. Đồng thời, lãnh đạo viện cũng đã giao Cục Điều tra VKSND Tối cao vào cuộc làm rõ”. Theo một lãnh đạo văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện Công an huyện Triệu Sơn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận đơn thư tố cáo và file ghi âm của ông Nguyễn Bá Quý. Công an tỉnh Thanh Hóa đang trưng cầu giám định ở Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) nội dung các file ghi âm để xác định giọng nói làm căn cứ cho việc khởi tố vụ án, xử lý về tội đưa và nhận hối lộ. N.ĐỨC - Đ.TRUNG