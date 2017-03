Thứ trưởng Bộ Công an làm việc về an ninh, trật tự trong bầu cử

Ngày 12-5, đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự - xây dựng lực lượng sáu tháng đầu năm 2016 và công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.



Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã chủ trì tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Công an.

Theo báo cáo của Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, trong sáu tháng đầu năm, Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, tăng cường.

Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Cụ thể, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 412 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2015.

Tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 85,4%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%. So với cùng kỳ năm 2015, tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Theo Đại tá Phúc, tính đến thời điểm này, công tác bảo vệ ANTT phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chưa có vụ việc phức tạp xảy ra.



Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Bình Phước.

Sau khi nghe báo cáo, thay mặt đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Dũng yêu cầu thời gian tới, công an tỉnh cần tập trung đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.



Đồng thời, thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng ngừa cháy nổ.

Đồng thời, công an tỉnh phải tiếp tục tập trung lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.