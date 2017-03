“Tôi không ngại đụng chạm”

Đang là đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII, gây ấn tượng mạnh với những phát biểu mạnh mẽ và chất vấn sắc sảo, ông Lâm Thiếu Quân quyết định tự ứng cử ĐBQH khóa XIV. Ông Quân là một trong hai người tự ứng cử ĐBQH được vào danh sách ứng cử viên chính thức.

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, ứng cử viên Lâm Thiếu Quân nói: “Khi tôi quyết định tự ứng cử vào ĐQBH khóa XIV là mong muốn làm được điều gì đó cho xã hội, đóng góp nhiều hơn cho cuộc sống của người dân. Tôi tâm nguyện sẽ thực hiện xuyên suốt trong suốt năm năm làm đại biểu chứ không chỉ là vài tuần tranh cử”.

Tự ứng cử cũng có nhiều lợi thế

. Phóng viên: Là một trong hai ứng cử viện tự ứng cử vào ĐBQH khóa XIV, đến lúc này, ông suy nghĩ gì về điều mà người ta thường cho là người tự ứng cử sẽ ít ưu thế hơn?

+ Ông Lâm Thiếu Quân: Tôi không thấy bất lợi mà là nhiều thế mạnh. Vì thông qua hoạt động tại HĐND TP.HCM khóa VIII, thì cử tri đã biết đến tôi.

Tại các kỳ họp HĐND TP, tôi thuộc vào những người góp ý nhiều nhất, góp ý mang tính chất xây dựng chứ không phải truy vấn và những góp ý luôn mang tính khả thi chứ không phải hỏi chỉ để mà hỏi. Đó cũng là một lợi thế mà tôi sẽ có cơ hội phát huy khi vào nghị trường QH .

Và điều quan trọng nhất là tôi có sự ủng hộ của cử tri, những người tôi đã đồng hành suốt khoảng thời gian làm đại biểu HĐND TP của mình.



Ứng cử viên Lâm Thiếu Quân đang trình bày Chương trình hành động của mình trước cử tri. Ảnh: TL

. Từ kinh nghiệm làm đại biểu HĐND TP. HCM, quan niệm của ông về đại biểu của dân thế nào?



+ Đại biểu của nhân dân là phải mạnh dạn nói lên tiếng nói của người dân, không ngại đụng chạm. Do vậy trong nhiều năm làm đại biểu HĐND, tôi rất mạnh dạn phát biểu cả trong hội trường, trong các phiên làm việc tổ, cũng như góp ý trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do không phải là cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước, một số chất vấn góp ý có thể chưa chính xác do thiếu thông tin nhưng qua tranh luận và thu thập thêm thông tin, chúng ta sẽ nắm vấn đề kỹ hơn, từ đó có đóng góp hiệu quả hơn, cũng như giải đáp tốt hơn cho các thắc mắc của cử tri.

Là đại biểu của dân, cách phát biểu phải mang tính chất xây dựng nếu không lại trở thành quan điểm mang tính chất cá nhân, không giải quyết được vấn đề. Phải có mối quan hệ tiếp xúc rộng rãi với người dân, để từ đó có những góp ý sát với thực tế bức xúc của dân. Đồng thời cũng phải biết lắng nghe ý kiến của dân để có những quyết sách phù hợp, bởi vì vấn đề của chính quyền đưa ra không phải lúc nào cũng hợp lý, vẫn có ý kiến trái chiều. Đôi khi ý kiến trái chiều đó làm cho vấn đề rõ hơn, góp phần đi tới sự đồng thuận của xã hội.

Nếu trúng cử sẽ đột vào những vấn đề thiết thân

. Trong chương trình hành động, ông đặt trọng tâm vào vấn đề tăng thu nhập cho người lao động, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Nếu trúng cử, ông sẽ hành động gì để hiện thực hóa hai vấn đề rất hóc búa đó?

+ Về vấn đề tăng thu nhập cho người lao động, tôi sẽ tích cực đề xuất và cùng Quốc hội giám sát các chương trình mục tiêu nhằm đảm bảo công bằng xã hội, nâng cao mức sống người lao động. Năm 2015 nợ công của Việt Nam đã tới 62,2%, dự báo con số đó ngày càng tăng và có khả năng vượt ngưỡng QH cho phép 65%. Thâm hụt ngân sách của Chính phủ năm 2015 đã lên đến 6,5%, cao hơn ngưỡng cho phép 5%. Nếu không kiểm soát hữu hiệu nợ công, lạm phát sẽ tăng cao trở lại làm cho người nghèo càng nghèo đi. Do vậy, nếu được bà con tín nhiệm tôi sẽ cùng QH giám sát chặt chẽ chi tiêu của Chính phủ, giảm những dự án có hiệu quả thấp, dừng những dự án lãng phí phô trương mà bà con cử tri có rất nhiều bức xúc trong thời gian qua.



Ông Lâm Thiếu Quân là người có những phát biểu mạnh mẽ và chất vấn sát sườn các cơ quan chức năng ở mỗi kỳ họp HĐND TP.HCM khóa VIII. Ảnh: HTD

. Ùn tắc và tai nạn giao thông thì sao, nhất là trong suốt bao năm qua các đô thị lớn vẫn đang rất đau đầu ?



+ Lâu nay trên cương vị đại biểu HĐND TP tôi thường xuyên góp ý về vấn đề này và sẽ tiếp tục theo đuổi nếu trở thành đại biểu Quốc hội. Đây không chỉ là vấn đề của riêng TP.HCM mà là vấn đề của cả nước, thời gian qua chúng ta giải quyết chưa căn cơ mà chỉ giải quyết được một phần thôi. Theo tôi cần mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ để triển khai các biện pháp đột phá nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông bằng cách thiết lập các trung tâm điều khiển giao thông thông minh.

. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội của TP.HCM, ông dự định sẽ đưa vấn đề gì ra để chất vấn trước nghị trường?

+ Các chính sách về quy hoạch và quản lý đất đai cần phải điều chỉnh, xem xét, thậm chí xây dựng lại vì có quá nhiều bất cập, làm cản trở sự phát triển của xã hội, gây nhiều bức xúc phản đối của người dân. Đó cũng là vấn đề tôi sẽ chất vấn trước Quốc hội.

. Xin cảm ơn ông!

Cha ông Lâm Thiếu Quân là Anh hùng không quân Ông Lâm Thiếu Quân sinh năm 1963, quê ở Cà Mau. Hiện cư ngụ tại quận 5, TP.HCM. Cha của ông Lâm Thiếu Quân là ông Lâm Văn Lích - Anh hùng không quân đầu tiên của Việt Nam (được tuyên dương anh hùng vào ngày 1-1-1967). Mẹ của ông là bác sĩ. Ông Quân là thạc sĩ quản lý Công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, kỹ sư thủy lợi. Hiện ông đang là thành viên Hội đồng Quản trị, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong. Ông là đại biểu tự ứng cử trúng cử vào HĐND TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016. Trong các kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Lâm Thiếu Quân là người chất vấn rất thẳng thắn lãnh đạo về các vấn đề dân sinh như ngập nước, an toàn thực phẩm, tội phạm, đặc biệt là vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Mỗi khi đưa ra chất vấn, ông Quân đều có những lý giải rất sát thực tế. Tại buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để chuẩn bị cho vòng hiệp thương lần thứ ba, ông Lâm Thiếu Quân dược tín nhiệm 100%.