Hôm qua (10-2), hàng trăm người chờ đợi để đón xe khách tại các điểm cấm dừng xe, đỗ xe trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Thủ Đức và quận 9. Hai bến “cóc” nhiều người đón xe khách nhất là gần Khu du lịch Suối Tiên (quận 9) và khu vực trước Trường ĐH Nông Lâm (quận Thủ Đức).

Xử lý xe “dù”, bến “cóc”

Khoảng 10 giờ 30, theo ghi nhận của PV, đoạn gần Khu du lịch Suối Tiên có hàng chục người đứng ở nhiều cụm để đón xe khách về quê ăn tết. Dưới lòng cầu bộ hành, nhiều người chen chân bên những chiếc xe máy, túi xách hành lý cồng kềnh liên tục vẫy tay đón xe. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, những cánh tay vẫy xe vô vọng. Hàng trăm lượt xe khách thờ ơ băng qua. Chỉ có vài chiếc dừng lại liền bị Đội Thanh tra giao thông (TTGT) số 5 xử phạt. Một cán bộ của Đội TTGT số 5 cho biết đây là ngày thứ hai đội phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra, xử phạt tình trạng xe khách dừng đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không ít người dân vẫn muốn đón xe dọc quốc lộ 1A chứ không mua vé đi tại bến bởi giá vé đón luôn rẻ hơn và tiện đường đón xe hơn. Anh Lê Thìn, 45 tuổi, đón xe về Quảng Nam, cho hay: “Mấy năm nay tôi chưa bao giờ vào bến xe mua vé và đi tại bến. Tôi cứ ra đây đứng (Khu du lịch Suối Tiên - PV) chừng 15 phút thế nào cũng có xe chở mình về quê”. Anh Ngô Xuân Thưởng (sinh viên Trường CĐ Thủ Đức, về Quảng Ngãi) đặt xe “dù” rồi hẹn đón ở Trường ĐH Nông Lâm. Nhà xe hẹn 10 giờ 30 sẽ tới đón nhưng đến 13 giờ vẫn chưa thấy xe đâu. Anh Thưởng nôn nóng, liên tục gọi điện thoại hỏi, nhà xe luôn trả lời “Chờ tí, sắp tới rồi!”.





Xe khách giường nằm dừng lại, chèo kéo hành khách trước Khu du lịch Suối Tiên (Ảnh chụp trưa 10-2) Ảnh: PT

Tổng kiểm tra xe khách

Trên địa bàn Đồng Nai, vài ngày qua ở một số nút giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đã xuất hiện những bãi xe “dù” như khu vực ngã tư Vũng Tàu, khu vực Tam Hiệp, ngã ba Trị An… Nhiều người về quê ăn tết đã không vào bến mua vé theo quy định mà đứng tại nhiều chỗ trên quốc lộ để đón xe gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT).

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở GTVT xây dựng kế hoạch phục vụ vận chuyển khách trong dịp tết, kiểm tra công tác phục vụ tết tại các bến xe, doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải khách. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai lập các chốt tổng kiểm tra xe khách, tài xế xe khách vi phạm sẽ cương quyết xử lý. Lực lượng CSGT phối hợp TTGT kiểm tra và giải tỏa các trường hợp xe chở quá khách quy định tại các bến xe Đồng Nai, Biên Hòa, Dầu Giây, Xuân Lộc. Nếu xe khách chở dư người thì bố trí bằng nguồn xe dự phòng của các doanh nghiệp, hợp tác xã xe khách đã đăng ký trực tết để cho hành khách về quê ăn tết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thành lập ban chỉ đạo hoạt động liên tục từ nay đến ngày 30-3 nhằm xử lý triệt để tình trạng xe chở quá khách, quá tải qua địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ không có tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải cập nhật thông tin hành khách, lượng vé thông qua đường dây nóng đảm bảo cho người dân có vé đi lại dịp tết. “Những ngày tết, CSGT và TTGT phải xây dựng lịch trực, lịch tuần tra theo từng ngày, giờ, địa điểm cụ thể để đảm bảo tốt ATGT” - ông Vĩnh nhấn mạnh.