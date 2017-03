Tổng thống Obama đã tới Việt Nam

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Obama và là chuyến thăm của tổng thống Mỹ thứ ba tới Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 (sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và Tổng thống George W. Bush năm 2006).

Nội dung chính mà Tổng thống Obama và các lãnh đạo Việt Nam sẽ tập trung thảo luận lần này là tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh...

Trước đó, lúc 18 giờ 15 ngày 22-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Hà Nội. Ông Kerry bay tới Hà Nội từ Myanmar sau khi gặp gỡ một số lãnh đạo Myanmar ở Naypyitaw. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong tất cả hoạt động cho tới khi cuộc chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc.





Tổng thống Obama nhận hoa từ đại diện Việt Nam khi bước xuống máy bay. Ảnh: Reuters

Cùng đi với Tổng thống Obama còn có cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman; trợ lý tổng thống...

Theo chương trình, lễ đón chính thức Tổng thống Obama diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng 23-5 tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Tổng thống Obama hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Sau đó, Tổng thống Obama có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nhà sàn Bác Hồ. Ông Obama cũng dự cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Hùng Vương.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trưa 24-5, ông Obama gặp gỡ và có bài phát biểu với công chúng Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 4.000 người tham dự.

Chiều 24-5, ông Obama sẽ rời Hà Nội đi TP.HCM. Lịch trình đầu tiên của ông Obama tại TP.HCM là viếng thăm chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải) để bày tỏ thành kính và ngưỡng mộ truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chiều tối cùng ngày, ông Obama sẽ gặp gỡ với một số doanh nhân trẻ tiêu biểu của Việt Nam để thảo luận về lợi ích mà TPP đem lại cho quan hệ hai nước như thúc đẩy tạo công ăn việc làm, nâng cao các tiêu chuẩn về lao động và môi trường... và gặp gỡ các thành viên Sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI)

Để chuẩn bị cho chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, công tác an ninh đã được nhà chức trách hai nước Mỹ và Việt Nam chuẩn bị kỹ càng. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt; mật vụ, an ninh Mỹ cùng chó nghiệp vụ đưa từ Mỹ sang được đưa ra sân bay Nội Bài làm nhiệm vụ rà soát an ninh trước giờ chuyên cơ chở ông Obama hạ cánh…

• Ngày 22-5, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GTVT) cho Pháp Luật TP.HCM biết đã gửi báo cáo lên Chính phủ về việc cho phép Mỹ đặt kho lưu trữ thiết bị y tế để sử dụng vào mục đích hỗ trợ nhân đạo khi xảy ra thảm họa, thiên tai.

Vụ Hợp tác quốc tế cho biết thêm nếu hai bên ký kết thỏa thuận về việc này thì sau đó sẽ lập tổ nghiên cứu chung để bàn cụ thể địa điểm, phương thức hoạt động. Được biết trước đó Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với các Bộ Công an, Y tế, Quốc phòng, Ngoại giao… nghiên cứu việc trên.